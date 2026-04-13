Souveräner Heimerfolg der FZG.

Mit der klaren Entschlossenheit, endlich den zweiten Sieg in der Rückrunde einzufahren, startete die zweite Mannschaft spielbestimmend in die Begegnung gegen Huttenheim II. Von der ersten Minute an hatte man das Spiel fest im Griff. Trotz zahlreicher aussichtsreicher Chancen gelang es der FZG jedoch in der ersten Halbzeit nicht, den Führungstreffer zu erzielen.
Das änderte sich früh in der zweiten Halbzeit: In der 54. Spielminute konnte Jan Wäckerle mit einem sehenswerten Treffer die hochverdiente Führung erzielen. In der 70. Minute nutzte Silas Reinert eine der vielen herausgespielten Chancen und erhöhte auf 2:0.
Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Tim Spengel, der sich stark über die rechte Außenbahn durchsetzte und zum verdienten 3:0-Endstand vollstreckte.
Insgesamt zeigte die zweite Mannschaft eine sehr souveräne Leistung. Vor allem defensiv stand das Team über die gesamten 90 Minuten hinweg äußerst sicher und ließ nahezu keine gegnerische Torchance zu.
Am kommenden Wochenende geht es für die Zweite nach Rinklingen – mit dem klaren Ziel, die nächsten drei Punkte einzufahren.