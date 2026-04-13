Souveräner Heimerfolg der FZG.

Mit der klaren Entschlossenheit, endlich den zweiten Sieg in der Rückrunde einzufahren, startete die zweite Mannschaft spielbestimmend in die Begegnung gegen Huttenheim II. Von der ersten Minute an hatte man das Spiel fest im Griff. Trotz zahlreicher aussichtsreicher Chancen gelang es der FZG jedoch in der ersten Halbzeit nicht, den Führungstreffer zu erzielen.

Das änderte sich früh in der zweiten Halbzeit: In der 54. Spielminute konnte Jan Wäckerle mit einem sehenswerten Treffer die hochverdiente Führung erzielen. In der 70. Minute nutzte Silas Reinert eine der vielen herausgespielten Chancen und erhöhte auf 2:0.