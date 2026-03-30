Souveräner Heimerfolg

Die erste Viertelstunde klappte das gut. Hoffmann und Ludwig ließen die Bälle zirkulieren und der Gästekeeper musste zweimal die Bälle aus dem Winkel kratzen. Doch die SG ließ nicht locker und nach Fehlschuss von Gebser stand Klitsch goldrichtig und markierte den hochverdienten Treffer zum 1:0. In der Folge verlegte man sich leider wieder auf viele lange Bälle und übermotivierte Dribblings im Mittelfeld. Dadurch brach der Spielfluss und man hatte auch noch Glück, als sich ein Kopfball der sonst recht harmlosen Gäste nur auf die Latte senkte.

In der Halbzeitpause daher mahnende Worte durch das Trainergespann und tatsächlich gelang eine mehr als solide zweite Halbzeit. Die Abwehr stand sehr kompakt und ließ keine einzige Torchance mehr zu. Vorne agierte man griffiger und kam durch Kopfball aus Nahdistanz von Schlegel (62.) und einen verwandelten Foulelfmeter von König (78.) noch zu zwei Toren. Zudem ließ man auch noch zwei „hundertprozentige“ Chancen liegen, so dass das Endergebnis mindestens in Ordnung geht. Beide Mannschaften zeigten ein faires Spiel, dass trotz einiger robuster Zweikämpfe nie unsportlich war.

Nächste Woche geht es zum Nachholspiel nach Leutenberg. Es gilt, den Aufsteiger nicht zu unterschätzen und an die souveräne Vorstellung anzuknüpfen.