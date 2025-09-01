Souveräner Heimerfolg

Unser Heimteam startete gewohnt druckvoll und hatte durch Pusch und König gleich mehrere dicke Chancen auf dem Fuß, die aber vergeben worden. Spielerisch sah das aber schon gut aus – immer wieder wurde über die Flügel agiert und der besser postierte Mann gesucht. Die Gäste versuchten mitzuspielen, kamen aber zunächst allenfalls bei Standards vor das heimische Tor. In der 26. Minute war es dann (endlich) soweit. Nach langem Ball des erstmals als Libero fungierenden Luis Hermann netzte Tom König zum überfälligen 1:0. Aber die SG Geratal/Gräfenroda schüttelte sich nur kurz und nutzte die erste und einzige echte Chance zum Ausgleich (29.). Die Heimelf brauchte nun ein paar Minuten, um den Ausgleichstreffer zu verarbeiten. Bis kurz vor der Halbzeit war es folglich ein ausgeglichenes Spiel. Dann aber der vorentscheidende Doppelschlag. Erst drückte König eine Vorlage von Künzel über die Linie (45.) und anschließend „kniete“ sich Salzer nach einer Ecke von Hoffmann voll rein und erzielte das 3:1 (45+2). Damit ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit des stets fairen Spiels – welches zudem unaufgeregt und gut vom Unparteiischen Fabian Hartung (Haarhausen) geleitet wurde – war dann sehr einseitig. Das Heimteam dominierte und kam durch Künzel und Gebser noch zu zwei schön herausgespielten Toren. Die Gäste verteidigten aufopferungsvoll und hielten das Ergebnis so im erträglichen Rahmen.