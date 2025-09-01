Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Souveräner Heimerfolg
Bei bestem Fußballwetter empfing die SG Elxleben/Marlishausen am Sonntag die Gäste der Zweitvertretung der SG Geratal/Gräfenroda.
Unser Heimteam startete gewohnt druckvoll und hatte durch Pusch und König gleich mehrere dicke Chancen auf dem Fuß, die aber vergeben worden. Spielerisch sah das aber schon gut aus – immer wieder wurde über die Flügel agiert und der besser postierte Mann gesucht. Die Gäste versuchten mitzuspielen, kamen aber zunächst allenfalls bei Standards vor das heimische Tor. In der 26. Minute war es dann (endlich) soweit. Nach langem Ball des erstmals als Libero fungierenden Luis Hermann netzte Tom König zum überfälligen 1:0. Aber die SG Geratal/Gräfenroda schüttelte sich nur kurz und nutzte die erste und einzige echte Chance zum Ausgleich (29.). Die Heimelf brauchte nun ein paar Minuten, um den Ausgleichstreffer zu verarbeiten. Bis kurz vor der Halbzeit war es folglich ein ausgeglichenes Spiel. Dann aber der vorentscheidende Doppelschlag. Erst drückte König eine Vorlage von Künzel über die Linie (45.) und anschließend „kniete“ sich Salzer nach einer Ecke von Hoffmann voll rein und erzielte das 3:1 (45+2). Damit ging es in die Pause.
Die zweite Halbzeit des stets fairen Spiels – welches zudem unaufgeregt und gut vom Unparteiischen Fabian Hartung (Haarhausen) geleitet wurde – war dann sehr einseitig. Das Heimteam dominierte und kam durch Künzel und Gebser noch zu zwei schön herausgespielten Toren. Die Gäste verteidigten aufopferungsvoll und hielten das Ergebnis so im erträglichen Rahmen.
Nächste Woche steht die nicht minder schwere Aufgabe in Gehren an. Wir bedanken uns bei allen Fans und würden uns freuen Euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
Aktion des Spiels:
Geht diese Woche an „Tante S“. Wer so dem Ball nachsetzt und sich reinwirft, darf auch vorzeitig seinen Arbeitstag beenden.