Souveräner Heimerfolg

Zuschauer: 100

Der VfR spielte wie folgt: Mettenberger, Arjonit Rexhepi, Tom Schellbach (84. Schnurr), Tekbas (82. Bacelic), Aslan (60. Riechert), Faller (C), Bektasi (46. Einecker), Alihoxha, Tom Becher, Sautner (69. Gomez), Häringer.

Gegen das sehr junge Team aus dem „alten Wörtelstadion“ ging man favorisiert in die Partie. Man brauchte die Punkte nach dem harten Minus -6 Punktestart.

Das Match war knapp 20 Minuten lang ausgeglichen; auch der SV 08 traute sich etwas zu. Doch mit einem satten 18-Meter-Schuss von Brooklyn Kwasniok (18.) war es mit den Offensivbemühungen der hellblau gekleideten Gäste fast schon vorbei. Eine Zeigerumdrehung später folgte das 1:0 für den VfR: Eine starke Kombination über Ahmet Eren Tekbas zu Shqipon Bektasi, zurück zu Kapitän Maximilian Faller, der auf Muhammed Aslan passte und sicher einschoss.

Nur fünf Minuten später (24.) legte der VfR nach: Freistoß von der linken Seite durch Erich Sautner, sein Ball fand Torjäger Shqipon Bektasi, der zum 2:0 Halbzeitstand einköpfte.

Die Bischoff/ Häringer-Elf hatte den Gast nun fest im Griff, war feldüberlegen und spielpräsent.

Nach 57 Minuten war die Entscheidung gefallen: Ein schönes Tor zum 3:0-Endstand. Ein klasse Steilpass von Ergi Alihoxha aus dem Mittelkreis, Muhammed Aslan lief durch, war frei vor dem Kuppenheim-Keeper Louis Manz und verwertete kalt.

Danach passierte nicht mehr viel. Der VfR brachte das Ergebnis souverän nach Hause.

Großes Lob an das komplette Team und an die Coaches Amaury Bischoff und Yannick Häringer.

In der englischen Woche folgt am Mittwoch, den 27.08. um 18:00 Uhr der Pokalhammer in der Möhlinarena gegen den FC Auggen.

Am Sonntag, den 31.08. um 15:30 Uhr geht es dann am 3. Spieltag zum Aufsteiger SV 08 Laufenburg an den Hochrhein.

Wir wünschen unserem Team weiterhin viel Erfolg.

Mike Gaulrapp (VfR)