Souveräner ETB-Sieg nach deutlicher Leistungssteigerung

Bereits in der 6. Spielminute hatten die Schwarz-Weißen eine gute Gelegenheit, aber ein Direktschuss von Guiliano Zimmerling aus elf Metern ging knapp links vorbei. Danach tat sich erstmal lange nichts vor einem der beiden Tore. Nach einer guten halben Stunde kam der Ball zu Niko Bosnjak, der freistehend aus sechs Metern mit seinem Kopfball aber nicht in die Maschen traf (36.). Zwei Minuten vor der Halbzeitpause war es dann aber soweit: Nach einer Flanke von Zimmerling köpfte ETB-Kapitän Fredi Lach das runde Leder aus fünf Metern unhaltbar zur 1:0-Führung in den linken Winkel (43.). 60 Sekunden später wäre fast noch das 2:0 für die Gastgeber gefallen, aber eine Direktabnahme von Jan Corsten aus sechs Metern klatschte nur gegen die Querlatte (44.).

Nach dem Seitenwechsel sahen die 408 Zuschauer einen deutlich stärkeren ETB, der sechs Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhen konnte. Nach einem Konter über Umut Yildiz, der mit dem Ball über das halbe Spielfeld gelaufen war, traf Lukas Korytowski mit einem platzierten Flachschuss aus 13 Metern in die linke Ecke (51.). Keine fünf Zeigerumdrehungen später erhöhten die Schwarz-Weißen bereits auf 3:0. Nach einer Hereingabe von Bosnjak im Gästestrafraum traf Innenverteidiger Paul Schütte – mit einer verunglückten Abwehraktion - aus zwei Metern ins eigene Tor (56.). In der 60. Spielminute ging ein Schuss der Gastgeber erneut nur gegen die Latte, als es Yildiz - nach gutem Zuspiel von Bosnjak – aus acht Metern probierte. In der 78. Minute fiel dann aber das 4:0 für die „Schwatten“: Nach einem Handspiel gab es einen Elfmeter für die Essener, den der etatmäßige Schütze Niko Bosnjak uneigennützig dem kurz zuvor eingewechselten Armen Shavershyan überließ. Dieser verwandelte dann sicher und durfte sich nicht nur über seinen ersten Saisoneinsatz, sondern direkt auch über sein erstes Tor in dieser Spielzeit, freuen. Den Schlusspunkt konnte dann aber Niederwenigern fünf Minuten vor dem Spielende setzen: Ein schnell ausgeführter Freistoß überraschte die ETB-Abwehr und Dominik Enz traf aus neun Metern mit einem Flachschuss unhaltbar in die linke Ecke zum 4:1-Endstand (85.).

Das sagen die Trainer zum Spiel

Marcel Kraushaar (SF Niederwenigern): „Es war ein hochverdienter Sieg für den ETB. Wir haben 40 Minuten lang ein ordentliches Spiel gemacht. Wir standen recht stabil und hätten in der ein oder anderen Situation selbst etwas nach vorne machen können. Das 0:1 kurz vor der Pause tat uns dann schon sehr weh. Nach dem Seitenwechsel hatten wir kein Oberligaformat mehr. Wir haben viele Dinge vermissen lassen und bekommen dann sehr schnell das 0:2 nach einer Standardsituation für uns. Kurz darauf stand es schon 0:3 und nach dem Elfmeter können wir von Glück reden, dass wir nicht noch ein fünftes und sechstes Tor kassiert haben. In dieser Phase waren wir gar nicht mehr da und hatten kaum noch eigene Aktionen. Die ersten 40 Minuten waren heute gut. Daran sollten wir uns festhalten und positiv in die nächsten Wochen gehen.“

Julian Stöhr (ETB SW Essen): „Das Teilnehmerfeld ist in der Tabelle zusammengerückt, und wir wussten, wenn wir jetzt nicht die Punkte holen, kann es sein, dass man in ein paar Wochen nur noch Neunter ist. Wir hatten das Ziel – mit dem heutigen Spiel – aus den kommenden drei Partien neun Punkte zu holen. Die beiden nächsten Gegner stehen tabellarisch ja auch unten. Wir haben heute ein neues System mit der Dreierkatte gespielt. Dass das nicht von Anfang an direkt perfekt laufen würde, das war uns auch bewusst. Das haben wir aber in Kauf genommen. Die erste Viertelstunde war heute ganz gut, aber dann haben wir das Tempo rausgenommen und den Gegner durch unser Zweikampfverhalten ins Spiel kommen lassen. Zum Glück hat dann vor der Halbzeit eine Eckenvariante zum 1:0 mal funktioniert. Wir wollten nach der Halbzeitpause schnellstmöglich das 2:0 nachlegen. Dieses Ziel haben wir erreicht, indem es in der 56. Spielminute bereits 3:0 für uns hieß. Damit war das Thema dann durch. Wir haben es dann gut runtergespielt, aber das Gegentor nach einer Standardsituation war sehr ärgerlich. Heute können wir aber zufrieden sein.“