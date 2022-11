Souveräner Erfolg für Wüm-Lindern Gegen die SG Stolberg sammelt Würm-Lindern einen wichtigen Dreier ein. Insbesondere die Abwehr überzeugt bei Union – auch beim Toreschießen.

Wie schon in der Vorsaison – da gewann die SG Union Würm-Lindern in Stolberg 4:1 und zu Hause gar 8:0 gegen die SG – gelang der Union auch dieses Mal ein wichtiger „Dreier“ gegen Stolberg. Es war überhaupt erst der dritte Sieg in dieser Saison. Am Ende hieß es 3:0 für die Schützlinge von Trainer Hermann-Josef Lambertz.

Zu diesem Zeitpunkt hätte Würm-Lindern allerdings längst führen müssen. Aber weder der so lauffreudige Babacour Ceesay noch Tim Janes waren in der Lage, aus guter Position den starken Ersatzkeeper der Gäste, Yannik Alexander Steigels, zu bezwingen. Stolberg bot in dieser Phase bis auf einen harmlosen Distanzschuss kaum etwas zum Spiel bei.

Folgerichtig traf auf der anderen Seite wieder Würm-Lindern: Tim Janes steckte den Ball in der 33. Minute zu Sturmpartner Maurice Gippert durch, der alleine aufs Tor von Steigels zulief, diesen umkurvte und dann locker zum 2:0 einschob. Aber war das nicht Abseits gewesen? Die Fahne des Assistenten blieb aber unten. Auch als der Schiedsrichter seinen Assistenten nach Protesten der Gäste nochmals befragte, blieb dieser bei seiner Entscheidung: kein Abseits.

Wohl wissend, dass weitere Reklamationen ohnehin sinnlos wären, nahmen die von Marcel Herzog trainierten Stolberger die Entscheidung hin, konzentrierten sich auf die zweite Halbzeit. Und Trainer Herzog stellte um, beorderte seinen zuvor in der Innenverteidigung unterwegs gewesenen Kapitän Christoph Zimmermann in die Angriffsmitte. Weil jetzt auch das Würm-Linderner Mittelfeld nicht mehr so energisch agieren und zupacken konnte, wurde Stolberg überlegen, schlug ein ums andere Mal die Bälle hoch in Richtung des Unioner Tores. Zum Glück aus Unioner Sicht stand aber deren Abwehr gut und hatte einen aufmerksamen André Sieberichs zwischen den Pfosten.

So allmählich berappelten sich die Platzherren dann wieder, starteten wieder den ein oder anderen Konter. Zunächst noch ohne Erfolg, weil die letzten Zuspiele nicht präzise ankamen. Brenzlig dann die 87. Minute, als Gästekapitän Zimmermann mit einem Kopfball nur die Latte traf. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann in der Nachspielzeit Kapitän René Lambertz: In Höhe der Mittellinie kam es zwischen ihm und Stolbergs Keeper Steigels zu einem Pressschlag – und der Ball flog in hohem Bogen Richtung Stolberger Tor. Lambertz schaltete am schnellsten, setzte nach und traf mit seinem eher schwachen „Rechten“ zum 3:0-Endstand.