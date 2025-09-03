Souveräner Erfolg beim Neuling



Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel. Mit Ballbesitz und strukturierten Kombinationen auf dem welligen Spielfeld erspielte sich der FCS ein Übergewicht, dass nach zwanzig Minuten für erste Torgefahr sorgte. Den Auftakt machte ein Distanzschuss von Hook, den Büßlebens Schlussmann parierte (24.). Kurz darauf traf Hook den Pfosten (28.). Kirienieko verfehlte nach einer Hereingabe am langen Pfosten aus Nahdistanz das Ziel (30.), und ein Freistoß von Henniger verfehlte das Dreiangel (44.) knapp. Die Angriffsversuche der Hausherren wurden vom Saalfelder Team gut verteidigt so das kaum nennenswerte Torgelegenheiten entstanden.

Nach der Pause setzte man da an, wo die Erste Hälfte endete. Es war jetzt der unbedingte Wille der Gäste zu spüren, die Führung zu erzwingen. So verfehlte Kirienkos Kopfball noch knapp den Querbalken des leeren Tores (47.). Nach Maßflanke von Tzanev aus dem rechten Halbfeld gelang ihm dann die Führung mit platziertem Kopfball, der unhaltbar im rechten Eck einschlug (50.). Büßleben sendete ein Achtungszeichen mit einem Fernschuss (51.) bevor wiederum Büßlebens Keeper großartig Kirienkos 2. Treffer verhinderte (53.) Dann rettete der Pfosten für den Gastgeber (Moisienko 56.). Nach dieser Phase agierte der FCS etwas passiver, was das Trainerteam zu einer goldrichtigen Umstellung und Wechseln veranlasste. Mit Doppelspitze und verstärkter Defensive gewann man wieder mehr Kontrolle. Der eingewechselte Abdulhadi erhöhte nach Ballverlust der Büßlebener Abwehr auf 2:0, indem er sich gegen zwei Verteidiger durchsetzte und unhaltbar abschloss (77.). In der Nachspielzeit hätte der FCS durch Moisienko und Rabel noch erhöhen können. Das Schiedsrichterteam um Tarik El-Hallag war der fairen Partie ein guter Leiter.

Fazit: Der FC Saalfeld zeigte über die 90 Minuten hinweg eine engagierte Teamleistung und nutzte spielerische Vorteile. Am Ende stand ein souveräner Auswärtssieg, der den positiven Saisonstart des FCS fortsetzt.