Souveräner Derbysieg

FV Nimburg – SV Heimbach 5:0 (2:0)



Aufstellung FVN: Schwaab, Corduan, Schmidt (67.Soumah), Bühler, M. Vrousai, Reifsteck, Rees, Salimov, Hajdini, Traore (67. Mick), Löffler



Tore: 1:0 Salimov (14.), 2:0 M. Vrousai (18.), 3:0 ET (65.), 4:0 Bühler (69.), 5:0 Rees (73.)



Mit einem 5:0 Heimsieg gegen den SV Heimbach gelang dem FVN am vergangenen Sonntag ein perfekter Jahresabschluss 2022. Bereits nach 18 Minuten führte man mit 2:0. Der agile Salimov sowie Vrousai trafen zur Führung. Die Abwehr um Corduan und Schmidt stand sicher und so konnte man den Vorsprung zwischen der 65. und 73. Minute noch auf 5:0 ausbauen. Ein Eigentor, sowie Bührer und Rees stellten das Endergebnis her. Durch die gleichzeitige Niederlage des SV Jechtingen konnte man den ersten Tabellenplatz festigen und zufrieden in die Winterpause gehen. Das nächste Pflichtspiel steht erst am 12.März gegen Achkarren wieder an.

Auch der zweiten Mannschaft gebührt an dieser Stelle ein Lob. Durch den 5:1 Heimsieg gegen Rheinhausen konnte man zum einen Widergutmachung für die heftige Hinspielniederlage betreiben, zum anderen holte die Mannschaft von Trainer Emra Berisha sehr gute 26 Punkte aus 16 Spielen und steht damit im Verfolgerfeld der Reservestaffel.



FV Nimburg II – SG Rheinhausen III 5:1 (1:1)



Tore: 1:1 Bögelsbacher (43./FE), 2:1 Graf (49.), 3:1 Kuske (68.), 4:1/5:1 Barella (81./82.)



Vorschau Ü35 Kreisklasse:

Mittwoch, 30. November

20 Uhr: FC Sexau AH – FVN AH



Vorschau Jugendspiele in Nimburg:

Sonntag, 04.Dezember, 11 Uhr:

C-Junioren: JFV Untere Elz – PTSV Jahn Freiburg 2