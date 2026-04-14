Souveräner Auswärtssieg – Neuhadern gewinnt 4:0 in Pasing

Dem FC Neuhadern gelang ein ungefährdeter Sieg gegen die TSG Pasing. Vorne im Bilder der Torschütze zum 1:0: Daniel Schubert. – Foto: FC Neuhadern

Dabei waren die Voraussetzungen nicht ganz einfach: Gespielt wurde erstmals nach der Winterpause auf Rasen, dennoch versuchte Neuhadern von Beginn an, den Ball laufen zu lassen und das eigene Spiel durchzubringen, was phasenweise auch gut gelang.

Die Führung fiel in der 17. Minute: Nach einem guten Spielzug über die rechte Seite bereitete Sebastian Vogt vor, Daniel Schubert vollendete zum 1:0. In der Folge blieb Neuhadern spielbestimmend, ohne jedoch zunächst nachzulegen.

„Man hat gemerkt, dass wir uns erst ein bisschen an die Bedingungen gewöhnen mussten“, erklärte Trainer Dario Casola. „Aber insgesamt haben wir es gut gemacht und verdient gewonnen.“

Kurz nach der Pause erhöhte die Mannschaft: In der 50. Minute verwandelte Leonardo Pfleiderer einen Foulelfmeter souverän, nachdem Emirhan Yilmaz zuvor gefoult worden war.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher, insbesondere ab der Mitte der zweiten Halbzeit.

„Da waren wir dem Gegner klar überlegen“, so Casola. „Wir hatten deutlich mehr Kontrolle und auch die besseren Aktionen nach vorne.“

In der 78. Minute gab es erneut Strafstoß für Neuhadern, nachdem Marc Löfflad im Strafraum gefoult wurde, auch dieser wurde per Nachschuss zum 3:0 verwandelt. Den Schlusspunkt setzte schließlich Maximilian Hartmann in der 94. Minute, der nach einer Spielverlagerung auf die rechte Seite und einer Vorlage von Nikola Sirovec zum 4:0 traf.

In der Schlussphase hätte das Ergebnis sogar noch deutlicher ausfallen können, doch Neuhadern ließ weitere Möglichkeiten liegen.

„Da waren wir nicht immer zielstrebig genug“, sagte Casola. „Da müssen wir noch klarer und präziser werden.“

Insgesamt war es jedoch ein souveräner Auftritt gegen einen Gegner, der zwar engagiert agierte und phasenweise versuchte mitzuspielen, offensiv aber kaum gefährlich wurde.

Mit dem klaren Auswärtssieg im Rücken richtet sich der Blick nun auf die nächste Aufgabe: das kommende Auswärtsspiel in Solln, wo ein Gegner wartet, der auch mitten im Abstiegskampf steckt.

„Da wird es wieder ein ähnliches Spiel“, blickt Casola voraus. „Darauf müssen wir uns jetzt konzentriert vorbereiten.“