Souveräner Auswärtssieg in Zerbst

Unsere erste Mannschaft gewann am Wochenende bei der Reserve des TSV Rot-Weiß Zerbst mit 0:5 (0:3) und zeigte dabei eine starke Leistung.



Die Spielvorbereitung wurde dieses mal zu unserem Hauptsponsor ins EDEKA Center Zerbst verlegt. Kapitän Becker empfing seine Mannschaft bei voller Verpflegung mit Essen&Trinken und SG Trainer Gaul stimmte das Team mit einer überzeugenden Ansprache auf das bevorstehende Match ein. Zum Spiel: Auf einem hervorragend bespielbaren Rasenplatz übernahm Jeber/Serno vom Start weg die Kontrolle, setzte den Gegner früh unter Druck und ging direkt in Führung. Bei einer Standardsituation erlief Becker einen zweiten Ball und nahm auf Kommando Machhein mit, der eine Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum brachte und Beichel am langen Pfosten sehenswert per Volleyschuss in die Maschen traf - 0:1 / 2.min. Danach hatte Becker gleich die nächste Chance auf den zweiten Treffer, er scheiterte nach Beichels Zuspiel aber an TSV Keeper Wiese. Dennoch erhöhte die SG prompt den Spielstand, als Joch auf Seiten der Gastgeber nach einer Lohmer-Ecke ins eigene Netz köpfte - 0:2 / 12.min. Zerbst hatte mit Torjäger Schröter den aktivsten Mann in ihren Reihen, der immer wieder überall zu finden war, doch meistens wurden seine Abschlüsse rechtzeitig entschärft. Kurz vor der Halbzeit, in einer Phase wo die SG etwas fahrig wurde, erzielte sie genau im richtigen Moment das dritte Tor. Otto eroberte körperlich robust den Ball, wodurch es auf links erneut zum Zusammenspiel zwischen Becker und Machhein kam, bis letzterer wie schon beim ersten Treffer eine perfekte Halbfeldflanke in den Sechzehner schlug und wieder Beichel per Direktabnahme zur Stelle war - 0:3 / 41.min. Mit diesem Spielstand ging es zunächst in die Kabinen.



Nach dem Seitenwechsel behielt Jeber/Serno weiterhin die Kontrolle über das Geschehen und legte kurz nach Wiederanpfiff nach. Beichel setzte den gestarteten Graber mit einem überragenden Steckpass in Szene und dieser ließ sich die Chance vorm Tor nicht nehmen - 0:4 / 51.min. Bei Zerbst gingen die Köpfe allmählich nach unten und trotzdem versuchte man, den Spielstand etwas besser zu gestalten, doch entweder ließ die Jeber Defensive keine zwingende Torchance zu oder SG Keeper Schreiber war aufmerksam zur Stelle. Nach einer knappen Stunde kamen die Gäste dann zum fünften Treffer, als Herold aus der eigenen Hälfte einen lehrbuchmäßigen Diagonalball schlug und Lohmer frei vorm Keeper überlegt abschloss - 0:5 / 58.min. Zum Ende hin gab es weitere Möglichkeiten den Spielstand zu erhöhen, aber Wiese verhinderte im Zerbster Tor mit mehreren guten Paraden schlimmeres. Somit blieb es letztlich beim 0:5.



Fazit: Die SG gewinnt souverän und verdient beim Vorjahresmeister in Zerbst und feiert zudem den bislang höchsten Saisonsieg. Beichel erzielte seine ersten Saisontreffer und war mit einem weiteren Assist an diesem Tag nicht zu stoppen. Machhein sammelte mit seinen Flanken die ersten beiden Vorlagen und machte ebenfalls ein starkes Spiel. Die wichtigste Erkenntnis bleibt jedoch, das die mannschaftliche Geschlossenheit erneut der Erfolgsgarant war und man sich in den letzten Wochen klar in die richtige Richtung entwickelt!



Ausblick: Nach dem kommenden, spielfreien Wochenende empfängt die SG Jeber/Serno dann zum letzten Spiel vor der Winterpause die zweite Mannschaft des DSV.