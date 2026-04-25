Souveräner Auswärtssieg in Preetz: Kieler MTV feiert Klassenerhalt

Der Kieler MTV hat am Freitagabend einen großen Schritt gemacht und darf mit nun 36 Punkten endgültig für ein weiteres Jahr in der Verbandsliga planen. Beim Tabellenneunten Preetzer TSV setzten sich die Kieler verdient mit 3:1 (1:1) durch. Während der KMTV den Klassenerhalt nun rechnerisch sicher hat, kann auch der Preetzer TSV die Saison trotz der Niederlage mit 32 Zählern in Ruhe zu Ende spielen, da die Abstiegsgefahr aufgrund der Konstellation in den höheren Ligen gebannt ist.
Von der ersten Minute an ließen die Gäste keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Der KMTV presste früh und zwang die Hausherren zu Fehlern. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir haben ab Minute eins Preetz gut unter Druck gesetzt“, bilanzierte ein zufriedener Kieler Co-Trainer Lars Tietgen nach der Partie. Folgerichtig ging der KMTV bereits in der 14. Minute durch Janne Rudolph mit 1:0 in Führung.
Nur wenige Minuten später hätte die Vorentscheidung fallen können, doch die Kieler vergaben einen Foulelfmeter. Louis Reinicke war gefoult worden. Preetz fand daraufhin etwas besser in die Partie und kam durch eine der wenigen gelungenen Offensivaktionen zum Ausgleich: Jan Tonn traf in der 37. Minute zum 1:1-Pausenstand. PTSV-Coach Fabian Doege blieb trotz des Tores kritisch: „Dennoch hat sich die erste Halbzeit nicht gut angefühlt – vom Gesamtgefüge, von der Kontrolle und von der Präsenz her.“
Nach dem Seitenwechsel übernahm der KMTV wieder das Kommando. Lars Tietgen lobte die Umsetzung der taktischen Anpassungen: „Das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit top umgesetzt. Preetz hat ganz, ganz wenig Spielanteile nur noch gehabt.“ In der 50. Minute belohnten sich die Kieler für ihren Aufwand, als Felix Stender zur 2:1-Führung traf.
In einer kurzen Drangphase der Preetzer Mitte der zweiten Halbzeit bewahrte KMTV-Schlussmann Marc-Joel Henter sein Team vor dem erneuten Ausgleich. „Da kratzt unser Torwart den Ball von der Linie. Sonst hätte das eventuell noch mal in die andere Richtung gehen können“, gab Tietgen zu. Doch die Kieler blieben ruhig und machten in der 76. Minute durch Louis Reinicke den Deckel drauf.
Aufseiten der Gastgeber herrschte nach dem Schlusspfiff Ernüchterung. Fabian Doege erkannte den verdienten Sieg der Gäste neidlos an: „Das war ein guter Auftritt vom Gegner und ein schlechter von uns. Wir waren mit dem 1:3 am Ende noch gut bedient.“
Doege sah die Gründe für die Niederlage vor allem in der personellen Situation und der körperlichen Verfassung seines Teams: „Wir können die fehlenden Leute nicht ersetzen. Konditionell ist die Mannschaft auch in keinem guten Zustand, was letztlich meine Verantwortung ist.“ Während der KMTV nun befreit aufspielen kann, gilt es für Preetz, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und die Schlüsse für die kommende Spielzeit zu ziehen.
Stimme zum SpielFabian Doege (Trainer Preetzer TSV)
Preetzer TSV: Klonikowski – Beuck, Doege, Grunwald (77. Schanko), Rothermund (60. Fene) – Schulze, Windmüller (77. Khalouf), Tonn, Müller, Moritz Danberg (75. Kabus) – Kocks (75. Schütt).
Trainer: Fabian Doege.
Kieler MTV: Henter – Kaiser, Zils, Bayer – Bensch, Schröder (76. Boisen) – Stender, Reinicke (76. Baeskow), Wolter (70. Schmidt) – Rudolph (85. Krause), Henningsen (70. Dampha).
Trainer: Paul Musiol.
SR: Manuel Waehnke (TSV Bordesholm).
Ass.: Uwe Asmussen, Leon Stühmer.
Z.: 150.
Bes.: Vorkommn.: Lasse Bensch (KMTV) verschießt Foulelfmeter (20.).
Tore: 0:1 Janne Rudolph (14.), 1:1 Jan Tonn (37.), 1:2 Felix Stender (50.), 1:3 Louis Reinicke (76.).