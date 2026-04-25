Souveräner Auswärtssieg in Preetz: Kieler MTV feiert Klassenerhalt

Die erneute Führung mit 2-1 durch Felix Stender stellte die Weichen dengültig auf Sieg für den Kieler MTV beim Preetzer TSV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Kieler MTV hat am Freitagabend einen großen Schritt gemacht und darf mit nun 36 Punkten endgültig für ein weiteres Jahr in der Verbandsliga planen. Beim Tabellenneunten Preetzer TSV setzten sich die Kieler verdient mit 3:1 (1:1) durch. Während der KMTV den Klassenerhalt nun rechnerisch sicher hat, kann auch der Preetzer TSV die Saison trotz der Niederlage mit 32 Zählern in Ruhe zu Ende spielen, da die Abstiegsgefahr aufgrund der Konstellation in den höheren Ligen gebannt ist.

Matchplan der Kieler geht von Beginn an auf

Von der ersten Minute an ließen die Gäste keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Der KMTV presste früh und zwang die Hausherren zu Fehlern. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Wir haben ab Minute eins Preetz gut unter Druck gesetzt“, bilanzierte ein zufriedener Kieler Co-Trainer Lars Tietgen nach der Partie. Folgerichtig ging der KMTV bereits in der 14. Minute durch Janne Rudolph mit 1:0 in Führung.

Nur wenige Minuten später hätte die Vorentscheidung fallen können, doch die Kieler vergaben einen Foulelfmeter. Louis Reinicke war gefoult worden. Preetz fand daraufhin etwas besser in die Partie und kam durch eine der wenigen gelungenen Offensivaktionen zum Ausgleich: Jan Tonn traf in der 37. Minute zum 1:1-Pausenstand. PTSV-Coach Fabian Doege blieb trotz des Tores kritisch: „Dennoch hat sich die erste Halbzeit nicht gut angefühlt – vom Gesamtgefüge, von der Kontrolle und von der Präsenz her.“ Fabian Klonikowski hält PTSV gegen dominanten KMTV im Spiel Nach dem Seitenwechsel übernahm der KMTV wieder das Kommando. Lars Tietgen lobte die Umsetzung der taktischen Anpassungen: „Das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit top umgesetzt. Preetz hat ganz, ganz wenig Spielanteile nur noch gehabt.“ In der 50. Minute belohnten sich die Kieler für ihren Aufwand, als Felix Stender zur 2:1-Führung traf.

Der Mannschaft von Fabian Doege fehlt es aktuell an jugendlicher Frische. Und an etatmäßigen Stammspielern. – Foto: Ismail Yesilyurt