Souveräner Auswärtssieg in Abbenrode von Oliver Ebers · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

Der SV Fortuna Halberstadt konnte auswärts beim Rot-Weiß Abbenrode einen verdienten 2:0-Erfolg einfahren und sich damit wichtige drei Punkte sichern.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene und kampfbetonte Partie. Beide Mannschaften agierten vor allem im Mittelfeld, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Auf schwierigem Geläuf kam es immer wieder zu Fehlpässen, sodass ein richtiger Spielfluss kaum zustande kam. Die Zweikämpfe waren intensiv, beide Teams schenkten sich nichts.



Mit zunehmender Spieldauer konnte sich die Fortuna jedoch leichte Vorteile erarbeiten. In der ersten Halbzeit war es schließlich Dembele, der seine Farben in Führung brachte: Mit einem sehenswerten Schlenzer ins Eck stellte er auf 1:0 für die Gäste. Auch danach blieb das Spiel umkämpft und ausgeglichen, doch defensiv stand Halberstadt stabil. Die wenigen Abschlüsse der Gastgeber entschärfte Torhüter F. Sparwasser souverän und teilweise auch spektakulär. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel verlegte sich Fortuna zunehmend auf eine kontrollierte Spielweise und setzte auf Konter. Abbenrode fand offensiv kaum noch Lösungen und konnte sich nur selten gefährlich vor das Tor kombinieren. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen Standard: Neumi verwandelte einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt und setzte den Ball präzise ins rechte untere Eck – 2:0.