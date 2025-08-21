Souveräner Auswärtssieg für den FSV Harthof München im Pokal

Im spannenden Pokalspiel zwischen der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos und dem FSV Harthof München sicherte sich der FSV Harthof München einen klaren 3:0-Auswärtssieg. Vor 40 Zuschauern zeigte das Team von Trainer Stefan Gasda eine dominante Leistung und legte den Grundstein für den Erfolg bereits in der ersten Halbzeit.

Bereits in der 7. Minute brachte Niclas Bromberger den FSV in Führung. Die Gäste setzten die Gastgeber weiter unter Druck, was sich in der 18. Minute mit dem 0:2 durch David Tomasevic auszahlte. Der FSV ließ nicht locker, und in der 27. Minute erhöhte Batuhan Pesenoglu auf 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit verwaltete der FSV Harthof München die Führung souverän. Trainer Gasda nutzte die Möglichkeit zu mehreren Wechseln, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Trotz vereinzelter Versuche der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos, den Spielverlauf zu ändern, blieb der FSV defensiv stabil und ließ keine gefährlichen Chancen zu.

Der FSV Harthof München zeigte eine starke erste Halbzeit und bewies auch in der zweiten Hälfte taktische Disziplin. Dank der frühen Tore von Niclas Bromberger, David Tomasevic und Batuhan Pesenoglu war der Sieg nie in Gefahr. Die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos konnte dem Druck der Gäste nur phasenweise standhalten und fand keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen.