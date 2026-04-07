Souveräner Auswärtssieg - FCA lässt Kößlarn keine Chance

– Foto: Patrick Loibl

Mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Kößlarn bleibt der FC Aunkirchen in der Erfolgsspur und in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.

Der FCA feierte dabei einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Bereits in der 2. Minute köpfte Weingärtler eine Ecke von Dobler zur frühen Führung in die Maschen. Auch in der Folge fanden die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel, Aunkirchen konnte immer wieder das Pressing des TSV umspielen und sich gut nach vorne kombinieren. In der 16. Minute verwertete dann Bauer eine butterweiche Flanke von Behr per Kopf zum 2:0 und stelle die Weichen damit früh auf Sieg. Aunkirchen hatte auch danach mehrere Hochkaräter - Bauer wieder per Kopf, Dobler mit einem Pfostenschuss und Weingärtler alleine vor TW Hein - verpasste aber eine frühe Entscheidung. Kurz vor der Pause fiel aber dann noch das 3:0: Einen Freistoß von Dobler aus dem Halbfeld köpfte wieder Bauer ins Tor und schnürte damit seinen zweiten Doppelpack in Folge. Vom TSV kam offensiv sehr wenig, eine Halbchance war der Arbeitsnachweis nach 45 Minuten.