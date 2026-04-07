Souveräner Auswärtssieg - FCA lässt Kößlarn keine Chance

Mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Kößlarn bleibt der FC Aunkirchen in der Erfolgsspur und in Lauerstellung zu den Aufstiegsplätzen.
Der FCA feierte dabei einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Bereits in der 2. Minute köpfte Weingärtler eine Ecke von Dobler zur frühen Führung in die Maschen. Auch in der Folge fanden die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel, Aunkirchen konnte immer wieder das Pressing des TSV umspielen und sich gut nach vorne kombinieren. In der 16. Minute verwertete dann Bauer eine butterweiche Flanke von Behr per Kopf zum 2:0 und stelle die Weichen damit früh auf Sieg. Aunkirchen hatte auch danach mehrere Hochkaräter - Bauer wieder per Kopf, Dobler mit einem Pfostenschuss und Weingärtler alleine vor TW Hein - verpasste aber eine frühe Entscheidung. Kurz vor der Pause fiel aber dann noch das 3:0: Einen Freistoß von Dobler aus dem Halbfeld köpfte wieder Bauer ins Tor und schnürte damit seinen zweiten Doppelpack in Folge. Vom TSV kam offensiv sehr wenig, eine Halbchance war der Arbeitsnachweis nach 45 Minuten.
Das Spiel war damit zur Pause fast schon entschieden, Kößlarn probierte in der Anfangsviertelstunde nach dem Seitenwechsel nochmal alles, TW Seiler konnte eine gefährliche Bogenlampe gerade noch entschärfen. Der FCA lauerte nun auf Konter und Fehler der Gastgeber. Eder luchste in der 60. Minute einem TSV-Verteidiger im Strafraum den Ball ab und wurde dann gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum vorentscheidenden 4:0. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können, der wie schon in der 1. Hälfte ließ Aunkirchen sogar noch weitere Top-Chancen aus. Bauer scheiterte aus kurzer Distanz, Salatmeier Andi am Pfosten und Heidt beim 2. Elfmeter des Tages an seinen Nerven. In der Schlussphase gelang den Hausherren noch der Ehrentreffer, der allerdings den Aunkirchener Erfolg nicht mehr in Gefahr brachte.
Eine überzeugende Vorstellung des FCA, der hochverdient die drei Punkte aus Kößlarn mitnimmt und damit voller Selbstvertrauen ins Derby gegen Walchsing gehen kann.