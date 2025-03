Souveräner Auswärtssieg: FC Alte Haide-DSC München 2 besiegt FT Gern 2

Der Favorit legte einen Blitzstart hin: Bereits in der 5. Minute köpfte Butzmann eine Ecke von Markl zur Führung ein. In der 26. Minute nutzte die Haide einen Fehler in der Hintermannschaft der Gastgeber eiskalt aus: Ismail Ali eroberte den Ball und legte für Todorovic auf, der mühelos auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause machte die Haide alles klar – zunächst traf Mittelfeldspieler Markl nach Vorlage von Todorovic (42.), zwei Minuten später legte er mit einem sehenswerten Solo das 4:0 nach (44.).

Zur Halbzeit wechselte die Alte Haide doppelt: Neofytos Ioannidis kam für Lukas Mühlbauer, Achilleas Sota ersetzte Rayan Ismail Ali. Bereits in der 22. Minute musste Zacharias Haeusgen verletzungsbedingt für Waldemar Bonet eingewechselt werden. In der 53. Minute kam Florian Offergelt für Tobias Butzmann, in der 66. Minute ersetzte Moritz Fest Malte Ahrens.

Nach der Pause ließ der Druck der Gäste nach, was Gern in der 51. Minute mit dem 1:4 bestrafte. Doch nur sieben Minuten später stellte Todorovic den alten Abstand wieder her – Sota leistete die Vorarbeit (58.). In der 60. Minute verkürzte Gern noch einmal durch einen strittigen Handelfmeter auf 2:5. Trotz der klaren Unterlegenheit gab sich die Mannschaft von FT Gern II nicht auf und kämpfte bis zum Schlusspfiff, konnte den Favoriten aber nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen.

Für Aufregung sorgte eine Szene in der 68. Minute: Todorovic erhielt eine Zeitstrafe nach einer Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter, der sich später für die Situation entschuldigte. Trotz dieses kleinen Dämpfers brachte die Alte Haide den verdienten Sieg souverän über die Zeit.

Ein überzeugender Auftritt gegen ein kämpferisches, aber letztlich zu harmloses Gern-Team, bei dem Markl mit zwei Toren und einer Vorlage herausragte und seine starke Form erneut unter Beweis stellte. Nun gilt der Fokus dem kommenden Heimspiel am Samstag gegen Phönix Schleißheim. Anstoß ist um 12 Uhr.