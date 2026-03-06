Souveräner Auswärtssieg des BV Clusorth Bramhar

Der BV Clusorth Bramhar hat im zweiten Pflichtspiel des Jahres den ersten Pflichtspielsieg 2026 eingefahren. Beim SV Concordia Eisbären II setzte sich der BVC nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 3:1 durch.

Zu Beginn merkte man der Mannschaft die Umstellung zurück auf Kunstrasen deutlich an. Viele Ungenauigkeiten bestimmten zunächst das Spiel des BVC. Mit zunehmender Spieldauer fand der BV Clusorth Bramhar jedoch immer besser in die Partie und gewann zunehmend an Sicherheit.

Kurz vor der Pause folgte die verdiente Führung: Nach einem Einwurf von Tobias Griep stieg Lennard Triphaus am höchsten und köpfte zum 1:0 ein (45.).

Frühe Entscheidung nach der Pause

Der Start in die zweite Halbzeit verlief nahezu perfekt für die Gäste. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Jonas Griep auf 2:0 und brachte den BV Clusorth Bramhar endgültig auf die Siegerstraße.

In der Folge kontrollierte der BVC das Spielgeschehen. Den Schlusspunkt setzte erneut Jonas Griep, der nach einer sehenswerten Kombination in der 80. Minute zum 3:0 traf.

Kurz vor Schluss traf Lutz Berning für die Hausherren. Am Ende stand jedoch ein verdienter 3:1-Auswärtssieg für den BV Clusorth Bramhar.





SV Concordia Emsbüren II – BV Clusorth-Bramhar 1:3

SV Concordia Emsbüren II: Marcel Günther, Rene Rautland, Maurice Blender (85. Manuel Keutz), Lutz Berning, Hannes Wolter, Steffen Brümmer, Jan Kruthoff, Niklas Platt (83. Michael Otting), Patrick Waclawik (86. Lucas Temmen), Ben Klöpper, Erik Bögge - Trainer: Christian Möller

BV Clusorth-Bramhar: Henrik Wendisch, Lucas Klus, Bernd Eixler (86. Leo Tholen), Paul Tholen, Maik Kamphus, Tobias Griep, Lennard Triphaus (81. Johann Thyen), Dustin Kortholt, Max Stüwe, Jakob Tholen, Jonas Griep - Trainer: Marius Frerich

Schiedsrichter: Niko Deimann

Tore: 0:1 Lennard Triphaus (45.), 0:2 Jonas Griep (51.), 0:3 Jonas Griep (81.), 1:3 Lutz Berning (88.)