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Souveräner Auswärtssieg als Signal
SV Meppen überzeugt in Andernach und richtet den Blick auf das Topspiel gegen Spitzenreiter Sand
Der SV Meppen hat am 21. Spieltag der 2. Frauen-Bundesliga ein klares Zeichen gesetzt. Bei der SG 99 Andernach feierten die Emsländerinnen einen hochverdienten 4:0-Auswärtssieg und bestätigten damit ihren positiven Trend im Saisonendspurt.
Von der ersten Minute an präsentierte sich Meppen konzentriert und zielstrebig. Im Vergleich zum Hinspiel agierte das Team deutlich strukturierter, kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Gastgeberinnen kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Mit effizientem Offensivspiel und konsequenter Chancenverwertung legte der SVM bereits vor der Pause den Grundstein für den späteren Erfolg.
Auch im zweiten Durchgang blieb Meppen die spielbestimmende Mannschaft. Die Defensive stand sicher und unterband nahezu alle Offensivbemühungen der Gastgeberinnen, während in der Offensive weiter Druck erzeugt wurde. Zwei weitere Treffer sorgten schließlich für klare Verhältnisse und unterstrichen die Überlegenheit des SVM.
Das 4:0 fiel am Ende auch in dieser Höhe verdient aus und spiegelte die reife sowie geschlossene Mannschaftsleistung wider.
Selbstvertrauen für die entscheidende Phase
Mit dem Auswärtssieg festigt der SV Meppen seine Position in der Spitzengruppe der Liga und geht mit gestärktem Selbstvertrauen in die verbleibenden fünf Spieltage. Die Ausgangslage im Saisonendspurt bleibt vielversprechend, auch wenn die kommenden Aufgaben richtungsweisend werden.
Bereits am nächsten Spieltag wartet ein echtes Highlight: In der Hänsch-Arena empfängt der SVM den aktuellen Tabellenführer SC Sand. Die Partie wird aufgrund der Osterfeiertage am Karsamstag um 14 Uhr angepfiffen und verspricht ein Duell auf höchstem Zweitliga-Niveau.
Für Meppen bietet sich die Gelegenheit, im direkten Vergleich mit der Ligaspitze ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen. Gleichzeitig setzt der Verein auf die Unterstützung von den Rängen – eine stimmungsvolle Kulisse könnte in der entscheidenden Saisonphase zum wichtigen Faktor werden.
Der überzeugende Auftritt in Andernach liefert die optimale Grundlage für die kommenden Wochen. Nun gilt es, den Schwung mitzunehmen und vor heimischem Publikum den nächsten Schritt zu gehen – mit dem klaren Ziel, den positiven Lauf weiter auszubauen und die eigenen Ambitionen zu untermauern.