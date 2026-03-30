Souveräner Auswärtssieg als Signal

Von der ersten Minute an präsentierte sich Meppen konzentriert und zielstrebig. Im Vergleich zum Hinspiel agierte das Team deutlich strukturierter, kontrollierte das Spielgeschehen und ließ den Gastgeberinnen kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Mit effizientem Offensivspiel und konsequenter Chancenverwertung legte der SVM bereits vor der Pause den Grundstein für den späteren Erfolg. Auch im zweiten Durchgang blieb Meppen die spielbestimmende Mannschaft. Die Defensive stand sicher und unterband nahezu alle Offensivbemühungen der Gastgeberinnen, während in der Offensive weiter Druck erzeugt wurde. Zwei weitere Treffer sorgten schließlich für klare Verhältnisse und unterstrichen die Überlegenheit des SVM.

Das 4:0 fiel am Ende auch in dieser Höhe verdient aus und spiegelte die reife sowie geschlossene Mannschaftsleistung wider. Selbstvertrauen für die entscheidende Phase Mit dem Auswärtssieg festigt der SV Meppen seine Position in der Spitzengruppe der Liga und geht mit gestärktem Selbstvertrauen in die verbleibenden fünf Spieltage. Die Ausgangslage im Saisonendspurt bleibt vielversprechend, auch wenn die kommenden Aufgaben richtungsweisend werden.