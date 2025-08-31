Souveräner Auswärtserfolg

Mit einem konzentrierten und über weite Teile engagierten Auftritt, sichert sich unsere #fsvzweite den zweiten Saisonsieg beim Aufsteiger FSV Guteborn. Von Beginn an bewies unsere Mannschaft Selbstvertrauen und hatte schnell die Spielkontrolle. So war es nach zehn Minuten Brundtke mit dem wichtigen Führungstreffer für unsere Mannschaft, die direkt weiterspielte und defensiv wenig zuließ. Nach einer guten halben Stunde sorgte ein rotwürdiges Einsteigen des Heimtorhüters gegen Brundtke für einen Foulstrafstoß, den Zagorovskiy sicher zum 0:2 einschoss. Diesen Vorsprung brachte unsere Mannschaft bergab in die Pause. Die Vorentscheidung mit dem 0:3 vor der Pause verhinderte der Unparteiische mit einer exklusiven Meinung zu einer vermeintlichen Abseitsposition. Nach der Pause waren die Hausherren direkt gewillt das Spiel bergab zu nutzen und drängten unsere Mannschaft zurück. Unsere Mannschaft reagierte über fast 20 Minuten nur noch und dennoch lag der Anschlusstreffer nicht zwingend in der Luft. Auf der Gegenseite konterten unsere Männer zum 0:3, Brundtke legte für Fromme auf und der Angreifer ließ den Ball im Netz zappeln. In einer hektischen Schlussphase sorgten drei Gelb-Rote-Karten noch für etwas Farbe im Spiel und die Hausherren kamen in einer undurchsichtigen Aktion zum 1:3. Nach 98 Minuten war der zweite Saisonsieg aber in den Büchern.