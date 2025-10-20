🔴⚪ Souveräner Auftritt unserer Zweiten! 🔴⚪

Unsere zweite Mannschaft bleibt weiter auf Kurs! 💪 Gegen den AC Catania Kirchheim II feierte das Team von Pasquale Spagnuolo und Felix Raichle einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg und zeigte vor allem im ersten Durchgang eine richtig starke Leistung. ⚽️

Denis Muratovic brachte die Weilheimer nach 25 Minuten verdient in Führung. Trotz zahlreicher Chancen blieb es bis zur Pause beim 1:0 – auch, weil Catania-Keeper Angelo Vaccaro Notte mehrfach stark parierte. 🧤

In der Schlussphase machten die Rot-Weißen dann alles klar: Nils Braun erhöhte in der 80. Minute auf 2:0, ehe Abdulmelik Ulucay kurz vor dem Schlusspfiff zum 3:0-Endstand traf. 🔥