Souveräner Auftritt: TSB Flensburg feiert 5:0-Erfolg gegen Klausdorf

Tobias Zuth (TSB Flensburg) bleibt nach seinem Doppelpack weiterhin zweitbester Torschütze der Landesliga Schleswig.. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der schon länger als Oberliga-Aufsteiger feststehende TSB Flensburg hat seine Dominanz in der Landesliga erneut unter Beweis gestellt. Im Heimspiel gegen den Tabellensiebten TSV Klausdorf feierte die Mannschaft von Trainer Tore Wächter einen ungefährdeten 5:0-Sieg, der ganz im Zeichen der anschließenden Meisterehrung stand. Trotz der sportlichen Einseitigkeit war die Partie am Flensburger Eckenerplatz vor allem von der feierlichen Stimmung geprägt.

Von Beginn an ließ der Tabellenführer keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte der TSB für klare Verhältnisse und führte zur Pause bereits mit 4:0. Tore Wächter ordnete die Begegnung nach Abpfiff realistisch ein:

„Ja, war ein souveräner Auftritt, war aber auch zu merken, dass es ein bisschen ein Sommerkick ist und dass es für beide Mannschaften um nichts mehr geht“.

Besonders treffsicher zeigte sich dabei Tobias Zuth, der zwei Kopfballtore nach Eckbällen beisteuerte (9., 43.). Die weiteren Treffer vor dem Seitenwechsel erzielten Melf Siemund (19.) und Cedric Neumann (23.). Dass die Führung nicht noch höher ausfiel, lag an ein

Der TSV Klausdorf, der verletzungsbedingt mit einem dezimierten 15-Mann-Kader und zwei Ersatztorhütern angereist war, agierte als fairer Verlierer.

In der zweiten Hälfte schalteten die Flensburger „ordentlich ein paar Gänge runter“. Den Schlusspunkt setzte Jarne Bartelsen in der 67. Minute mit einem sehenswerten Treffer: einer direkt verwandelten Ecke zum 5:0-Endstand.

Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz erkannte die Überlegenheit des Gastgebers neidlos an:

„Wir haben uns heute als guter Gast bei der Meisterehrung von TSB gezeigt, die ja auch absolut verdient ist. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Beeindruckend körperlich, beeindruckend fußballerisch“.

Trociewicz bemängelte lediglich die Entstehung der Gegentore, bei denen sein Team „ein bisschen viel Beihilfe geleistet“ habe – insbesondere durch die Anfälligkeit bei Standardsituationen. Eigene Torchancen durch einen Freistoß von Leon Petersen und eine Gelegenheit von Michael Williams blieben ungenutzt.

Gemischte Gefühle bei der Pokalübergabe

Nach dem Spiel stand die offizielle Ehrung durch den Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) an. Tore Wächter zeigte sich zwar stolz auf den errungenen Titel, übte jedoch leise Kritik an der Gestaltung der Zeremonie:

„Wir haben diesen phänomenalen Meisterschaftswimpel vom SFV überreicht bekommen und einen Beutel mit Medaillen. Ja, da hätte ich mir einen etwas schöneren Rahmen und ein bisschen mehr erhofft und gewünscht. Aber das ist ja so dann leider."

Für den TSB Flensburg ist die Saison nach dem kommenden letzten Spieltag jedoch noch nicht beendet. Nach einigen freien Tagen wartet in der kommenden Woche noch das Spiel gegen Eidertal, Das noch unbeschadet überstehen und dann ist die Wächter-Truppe ungeschlagen nach einem Jahr wieder in der Oberliga. Mit viel Spannung wird das Kreispokalfinale am 20. Mai erwartet: Auf dem heimischen „Eckener“ gibt es schon mal einen Vorgeschmack auf die neue Saison mit dem Oberligisten TSV Nordmark Satrup

Stimmen zum Spiel

TSB Flensburg: Rathmann – Schäpler (46. Spoth), Thomsen, Zymeraj – Stephan (73. Kurzbach), Wojnarowski, Jessen, Nitsch – Zuth (46. Bartelsen), Neumann, Siemund.

Trainer: Tore Wächter.

TSV Klausdorf: Gutsmann – Wöhlk (4. Beeck), Voss, Göttsch – Link, Petersen, Williams, Grossmann – Schwee (84. Marxen). Hartlep (87. Gabriel) – Knöfel (65. Waschko).

Trainer: Dennis Trociewicz.

Schiedsrichter: Jörn Göttsch (TSV Lütjenburg).

Assistenten: Jan Plath, Erik Schwarz.

Zuschauer: 120.

Bes. Vorkommn.: Christian Gutsmann (Klausdorf) hält Foulelfmeter von Tobias Zuth (41.).

Tore: 1:0 Tobias Zuth (9.), 2:0 Melf Siemund (19.), 3:0 Cedric Neumann (23.), 4:0 Tobias Zuth (43.), 5:0 Jarne Bartelsen (67.).