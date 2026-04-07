„Souveräner Auftritt“ – Olching baut den Vorsprung aus

Gegen Gilching (in Rot) blieb es bei einem torlosen Remis – Foto: Metzler

Der SC Olching holte an Ostern vier Punkte. Die Mannschaft ist seit 18 Spielen ungeschlagen und steht kurz vor dem Aufstieg.

In der Tabelle baute die Mannschaft von SCO-Trainer Felix Mayer den Vorsprung auf den SV Planegg auf nunmehr acht Punkte aus. Bei noch sieben ausstehenden Partien kann sich der SC Olching fast nur noch selbst im Wege stehen bei der Rückkehr in die Landesliga.

Einen großen Schritt Richtung Meisterschaft und Direktaufstieg hat der SC Olching gemacht. Binnen 48 Stunden sammelte der Spitzenreiter vier von sechs möglichen Punkten. Gegen den VfL Denklingen siegte der SCO am Karsamstag mit 3:1 (2:1), am Ostermontag mussten sich die Amperstädter im Spitzenspiel gegen den TSV Gilching allerdings mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

„Es war ein souveräner Auftritt“, umschrieb Mayer die 90 Minuten gegen den VfL Denklingen am Karsamstag. Zum Mann des Spiels avancierte Adnan Ribo. Der 22-Jährige stand erstmals seit sechs Monaten in der Olchinger Startformation und war ein ständiger Unruheherd. „Ein Tor, eine Vorlage, dazu hat er den Elfer herausgeholt“, freute sich Trainer Mayer für Ribo. Bei einigen anderen Akteuren fehlte jedoch etwas die Spannung. Mayer: „Die Leistung war nicht gut.“ Der Sieg war jedoch nie wirklich in Gefahr.

Die frühe Führung durch Ribo (1.) glichen die abstiegsbedrohten Gäste nach zehn Minuten zwar aus. Leon Heinzlmaier brachte sein Team jedoch nach 17 Minuten wieder in Führung. Fünf Minuten später verpasste Ferenc Ambrus vom Elferpunkt die mögliche Vorentscheidung. Die gelang schließlich Jakob Zißelsberger nach 72 Minuten. Man könnte fast meinen, die Mannschaft habe sich ein wenig geschont für den Feiertags-Kracher gegen Gilching.

Doch der Ostermontags-Kracher gegen den langjährigen Landesliga-Rivalen aus dem Nachbarlandkreis Starnberg war ein echter Abnutzungskampf. „Es war ein klassisches Unentschieden“, resümierte Mayer. In einer kampfbetonten Partie spielte sich das Geschehen größtenteils zwischen den Strafräumen ab.