Souveräner Auftritt des FC Wacker bei Tannheim/Aitrach

(wh) - Der FC Wacker Biberach (3.) hat sich bei der SGM Tannheim/Aitrach (5.) von seiner besten Seite gezeigt und einen souveränen 5:1 (1:0)-Sieg eingefahren. Bei Wacker trugen sich Benjamin Klamert und Daniel Rulani je zweimal in die Torschützenliste ein, zudem Giovane Eisler per Handelfmeter. Den Treffer der Gastgeber zum zwischenzeitlichen 1:2 erzielte David Reisch.



Statt des erwarteten Spiels auf Augenhöhe entwickelte sich auf dem schwer bespielbaren Platz in Aitrach fast schon ein Klassenunterschied: Die Biberacher hatten sich vorgenommen, ihren schwachen Auftritt vom Vorsonntag vergessen zu machen. Es war förmlich zu spüren: Sie wollten was gutmachen. So übernahmen sie vom Anpfiff weg das Kommando und ließen den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. "Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir beprochen haben", freute sich Wacker-Trainer Marcin Zukowski über einen gleichermaßen fokussierten und taktisch klugen wie kreativen Auftritt.

In den hinteren Reihen ließen die Wackeraner - abgesehen von dem Gegentreffer bei einem Eckball - nix zu. Die Mittelfeldachse mit Manu Mohr, Ersin Cerimi und Gino Eisler setzte ihre Offensivkräfte immer wieder geschickt und schnell in Szene, zumeist über die Außenbahnen. Benjamin Klamert und Daniel Rulani "bedankten" sich dafür mit jeweils zwei Toren. Zudem traf Gino Eisler, er markierte mit einem Handelfmeter seinen neunten Saisontreffer.



Fazit von Wacker-Trainer Marcin Zukowski: "Ganz großes Lob an alle, das war eine super Leistung."



Tore: 0:1 Benjamin Klamert (16.), 0:2 Daniel Rulani (46.), 1:2 David Reisch (50.), 1:3 Daniel Rulani (70.), 1:4 Giovane Eisler (85. Handelfmeter), 1:5 Benjamin Klamert (90.).