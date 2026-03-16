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Allgemeines
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Souveräner Auftritt des FC Emmendingen beim 5:1-Heimsieg
In der Fußball-Landesliga erhöht der FC Emmendingen mit dem 5:1 über den FC Waldkirch dessen Abstiegssorgen.
Der Bahlinger SC II behält gegen TuS Binzen die Punkte im Kaiserstuhlstadion (2:1).
Oliver Dewes: "Die erste Hälfte gab den Ausschlag"
Der FC Emmendingen ist dem Klassenerhalt ein gutes Stück nähergekommen: Nach dem 5:1-Heimsieg über den FC Waldkirch hat die Mannschaft von Oliver Dewes ein dickes Zehn-Punkte-Polster zu den gefährlichen Tabellenplätzen – der Abstand zur Spitzenzone ist geringer.