 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Souveräner Auftritt des FC Emmendingen beim 5:1-Heimsieg

In der Fußball-Landesliga erhöht der FC Emmendingen mit dem 5:1 über den FC Waldkirch dessen Abstiegssorgen.

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 20:54 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Neithard Schleier

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Oliver Dewes: "Die erste Hälfte gab den Ausschlag"

Der FC Emmendingen ist dem Klassenerhalt ein gutes Stück nähergekommen: Nach dem 5:1-Heimsieg über den FC Waldkirch hat die Mannschaft von Oliver Dewes ein dickes Zehn-Punkte-Polster zu den gefährlichen Tabellenplätzen – der Abstand zur Spitzenzone ist geringer.

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