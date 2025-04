Souveräner Auftritt beim PSV: 0:5 – 1B bleibt Spitzenreiter!

Unsere 1B hat am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren und beim PSV II mit 0:5 gewonnen. Mit einer konzentrierten Leistung verteidigte die Mannschaft die Tabellenführung in der Kreisliga C.

Von Beginn an setzte unsere 1B das um, was man sich vorgenommen hatte: In den ersten 15 Minuten wurde aggressiv gepresst und der PSV früh unter Druck gesetzt.

Der Plan ging auf – bereits in der 7. Minute traf Philip Berwing zum 0:1.

Nur sechs Minuten später erhöhte Alexander Tretin nach Vorlage von Berwing auf 0:2 und verschaffte Kleestadt früh eine komfortable Führung.

Nach dem zweiten Treffer schaltete unsere Mannschaft einen Gang zurück, was dem PSV erlaubte, besser ins Spiel zu kommen. Der PSV kam nun häufiger in die Kleestädter Hälfte, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden.