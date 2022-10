Souveräner Auftritt

Lumpzig siegt souverän gegen Bierstädter…

Ein richtungsweisendes Spiel stand für die Osterländer am vergangenen Wochenende auf dem Plan. Zu Hause erwartete man den Tabellennachbarn Bad Köstritz. Die Zielvorgabe war daher einleuchtend. Mit einem Sieg sollten die drei Punkte in Lumpzig bleiben. Und genau so engagiert bestritten die Gastgeber die Partie. Wie bereits eine Woche zuvor, brachte Ahmadin Shakes seine Mannschaft frühzeitig in Führung. Pierre Schlenzig leistete großartige Vorarbeit, indem er im Nachsetzen dem gegnerischen Keeper den Ball abnahm. Nach knapp 20 Minuten mussten die Osterländer verletzungsbedingt wechseln, als Kapitän Steve Jahr nach einem Zusammenprall den Platz verlassen musste. Doch dies sollte dem Spiel keinen Abbruch tun. Der eingewechselte Routinier Ali Arifov baute die Führung nach einem mustergültigen Spielzug auf 2:0 aus. Mit diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt.

Noch bevor die Gäste im Stande waren, die Führung in irgendeiner Weise ins Wanken zu bringen, lag der Ball erneut im Tor. Martin Vrba zog mit links von der Strafraumgrenze ab und netzte in der 48. Spielminute sehenswert zum 3:0 ein. Lumpzig ließ nichts anbrennen, so dass die sichere Führung zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. In der 60. Spielminute ließ erneut Martin Vrba die Osterländer jubeln. Mit einem Wahnsinnstreffer fast von der Mittellinie, nach der Marke Tor des Jahres, erhöhte er auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte wiederrum Ali Arifov. In gewohnter Manier setzte er sich im 16ner durch. Nach einem „Doppelpass“ mit dem Innenpfosten, schob er zum 5:0 ein.

Letztlich stand ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg, den wohl vor dem Spiel keiner in dieser Art und Weise erwartet hätte. Respekt für diese prima Leistung. Am kommenden Wochenende wird diese erneut von Nöten sein, um beim FSV Meuselwitz etwas Zählbares mitzunehmen.