Souveräner Auftritt: 0:4-Auswärtssieg beim TSV Richen II

In den ersten Minuten taten wir uns schwer und agierten ungewohnt unruhig. Viele einfache Ballverluste und fehlende Präzision prägten unser Spiel, klare Torchancen blieben zunächst aus. Erst mit dem 0:1 durch Alexander Tretin in der 17. Minute fanden wir besser in die Partie. Nach dem Führungstreffer wurde unser Spiel ruhiger und strukturierter. In der 26. Minute legte Steven Böhling nach einer präzisen Ecke von Spielertrainer Cumali Projahn das 0:2 nach – ein wichtiger Treffer, der uns zusätzliche Sicherheit gab. Mit der verdienten 0:2-Führung ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Dominanz und weitere Tore