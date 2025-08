Souveräner Auftakt: SV Brake feiert 4:0-Erfolg in Esens

Die Partie begann mit viel Tempo – besonders von Seiten der Gastgeber, die in den ersten Minuten viel Druck machten. Bereits nach fünf Minuten hatte Esens eine erste Gelegenheit, die Brake jedoch entschärfen konnte. Auf der Gegenseite hatte der SVB Pech, als ein Abschluss in der 8. Minute nur am Pfosten landete.

Der SV Brake ist mit einem überzeugenden Auswärtssieg in die Landesliga gestartet. Beim Mitaufsteiger TuS Esens setzte sich das Team von Trainer Malte Müller am ersten Spieltag deutlich mit 4:0 (1:0) durch und zeigte dabei eine reife, abgeklärte Vorstellung. Überragender Akteur war Torhüter Sören Büsing, der mit zahlreichen starken Paraden die Null festhielt.

Esens blieb zunächst die aktivere Mannschaft, kam in der Folge zu mehreren guten Chancen. Doch Brake zeigte sich defensiv kompakt – und hatte mit Sören Büsing einen Torhüter in Topform, der mit wichtigen Paraden glänzte. Kurz vor der Pause war er erneut zur Stelle, als er einen Schuss aus dem Winkel spektakulär parierte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Brake weiter effektiv. In der 50. Minute erhöhte Ilhan Tayser nach starker Vorarbeit von Wego auf 2:0. Nur drei Minuten später war Tayser erneut zur Stelle: Ein zu kurzer Rückpass der Esenser Defensive wurde von ihm gedankenschnell zum 3:0 verwertet.

Trotz des klaren Rückstands gab sich Esens nicht auf und versuchte weiter, den Anschluss zu erzielen – blieb jedoch immer wieder an Brakes gut organisierter Defensive oder an Torwart Büsing hängen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Kapitän Jan-Niklas Wiese, der in der 87.Minute das 4:0 markierte.

Fazit: Der SV Brake zeigt beim Landesliga-Debüt eine clevere und stabile Vorstellung. Die Mannschaft überzeugt mit Effektivität, starker Defensivarbeit und einem überragenden Torhüter. Ein Auftakt nach Maß.

Tore:

•0:1 Dennis Wego (39.)

•0:2 Ilhan Tayser (50.)

•0:3 Ilhan Tayser (53.)

•0:4 Jan-Niklas Wiese (87.)

Spieler des Spiels:

Sören Büsing (SV Brake) – mit mehreren Glanzparaden der sichere Rückhalt, spielte fehlerlos und war entscheidend für den Spielverlauf.

Wie geht’s weiter: Am kommenden Mittwoch spielt der SV Brake in der 2. Runde im Bezirkspokal gegen den 1. FC Nordenham Anpfiff am Plaatweg ist um 19:30 Uhr dann geht es am Sonntag in der Landesliga im Heimspiel gegen den FC Schüttorf 09 Anpfiff hier ist um 15:00 Uhr.

Ein Bericht von Holger Hartmann (Wesermarschsport)