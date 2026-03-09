Souveräner Auftakt ins Jahr 2026: SV München West gewinnt von Florian Hahn · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser

Trainer Florian Hahn mit Rückkehrer Balti und Tim sowie Kapitän Luki – Foto: Weber

Verlinkte Inhalte SV München West

Der SV München West unterstreicht seine Ambitionen im neuen Jahr und gewinnt sein erstes Pflichtspiel 2026 verdient mit 3:0. Nach einer vielversprechenden Vorbereitung wollte die Mannschaft direkt ein Zeichen setzen – und das gelang trotz zahlreicher Ausfälle und eines schwierigen Spiels. Bereits die Vorbereitung machte Hoffnung auf eine erfolgreiche Rückrunde. In sechs Testspielen konnten vier Siege eingefahren werden, darunter auch gegen drei höherklassige Gegner. Besonders bemerkenswert: Trainer Florian Hahn nutzte die Vorbereitung häufig, um nahezu den kompletten Kader einzusetzen und allen Spielern Einsatzzeiten zu geben – ohne dass die Stabilität der Mannschaft darunter litt.

Das Auftaktspiel selbst erwies sich jedoch als deutlich schwieriger als es das Ergebnis vermuten lässt. In den ersten 30 Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Ein Grund dafür lag sicherlich auch in der Vorbereitung: Dort traf der SV München West auf vier Bezirksligisten sowie eine starke Kreisliga-Mannschaft, die allesamt versuchten mitzuspielen. Genau das kam dem eigenen Spielstil entgegen. Der Gegner aus Solln hingegen wählte eine komplett andere Herangehensweise. Tief gestaffelt und defensiv organisiert igelte sich die Mannschaft ein und bot kaum Räume an. Für den SV München West bedeutete das ein völlig anderes Spiel als in den Testpartien zuvor. Hinzu kam, dass drei hochkarätige Chancen in der ersten Halbzeit ungenutzt blieben.

Auch personell musste Trainer Florian Hahn improvisieren. Offensiv waren die Möglichkeiten stark eingeschränkt: Paul Lugscheider tritt künftig kürzer und läuft für die zweite Mannschaft auf. Haval und Felix fehlten verletzt, August Auspurg ist im Urlaub, Hannes Ahrens war privat verhindert. Miran Ahmad (Urlaub) und Laurin Vogel (Schäfflertanz) waren erst kurz vor dem Spiel wieder zur Mannschaft gestoßen und hatten Trainingsrückstand. Kurzfristig fiel zudem mit Ferdl Hansel der zweitbeste Torschütze der Mannschaft erkrankt aus. Eine solche Vielzahl an Ausfällen könnten viele Teams kaum kompensieren. Doch genau hier zeigt sich die Stärke des Kaders beim SV München West: Die Tiefe ist sowohl qualitativ als auch quantitativ hervorragend besetzt. Dennoch erklärt die personelle Situation, warum das Spiel lange kein Selbstläufer war. In der zweiten Hälfte belohnte sich die Mannschaft schließlich für ihren Aufwand. Besonders erfreulich war die Rückkehr von Balthasar Auspurg, der mit zwei Treffern maßgeblich zum Sieg beitrug. Den emotionalen Höhepunkt setzte jedoch ein anderer Moment: Nach knapp einem Jahr Verletzungspause und überstandenem Kreuzbandriss feierte Dominik Baur sein Comeback. Am Ende steht ein verdienter 3:0-Erfolg und ein rundum gelungener Start ins Jahr 2026. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allerdings nicht, denn bereits im nächsten Spiel wartet auswärts die nächste Herausforderung gegen Teutonia. Die Jagd auf die Tabellenspitze hat begonnen. ⚽