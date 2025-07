Souveräner Auftakt

Mit einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg bei der SG Niederaula/Kerspenhausen hat sich der SV 1920 Steinbach am Dienstagabend das Ticket für die zweite Runde des Hessenpokals gesichert. In seinem ersten Pflichtspiel der neuen Saison präsentierte sich der Verbandsligist trotz anfänglicher Ladehemmung abgezockt, effizient und letztlich klar überlegen.

Bereits nach 22 Minuten setzte Rückkehrer Alexander Reith den ersten Glanzpunkt der Partie: Einen Freistoß aus halblinker Position zirkelte der Kapitän wuchtig in die Maschen – SG-Keeper Marvin Freisinger war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. In der Folge kontrollierte Steinbach das Geschehen, ohne jedoch für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Gastgeber – mit breiter Brust nach dem jüngsten Kreispokalerfolg gegen Solz – hielten kämpferisch dagegen, verpassten aber kurz nach der Pause durch Nils Wenzel aus kurzer Distanz den möglichen Ausgleich.

Stattdessen schlugen die Gäste im Gegenzug eiskalt zu: Nach starker Vorarbeit von Lukas Gemming erhöhte Homan Halimi (60.) auf 2:0 und stellte mit seinem zweiten Treffer (84.) schließlich die Weichen endgültig auf Sieg. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Gemming nach sehenswerter Kombination sogar noch für den Schlusspunkt (90.) – ein Treffer, der die individuelle Klasse der Paliatka-Elf unterstrich.

Die SG Niederaula/Kerspenhausen bot gegen den klassenhöheren Gegner über weite Strecken eine engagierte Vorstellung, musste sich am Ende aber der reiferen Spielanlage des Favoriten beugen. Der SV Steinbach wiederum unterstrich mit dem Pflichtspielauftakt, dass er in der neuen Verbandsliga-Saison ein Wörtchen mitreden will – die erste Duftmarke ist gesetzt.