Souveräner 5:0-Erfolg zum Saisonauftakt

Damit war das Spiel frühzeitig entschieden. Luca Meyer setzt mit seinem Tor zum 5:0 kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt unter einen souveränen Sieg seiner Mannschaft.

"Wir haben zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen, haben dann aber über 80 Minuten eine sehr reife und dominate Vorstellung gezeigt und auch in der Höhe absolut verdient gewonnen. Das Spiel hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, es gibt aber auch Punkte, in denen wir noch weiter zulegen können. Unter dem Strich freuen wir uns natürlich sehr über den gelungenen Auftakt vor heimischer Kulisse - Kompliment an unsere Mannschaft, es ist nicht selbstverständlich, direkt auf den Punkt da zu sein und so aus der Pause zu kommen," freute sich Trainer Lukas Reineke (BW Hollage) über den großartigen Saisonauftakt.