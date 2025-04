Souveräner 4:2-Heimsieg gegen Altheim II

Unsere 1B zeigte am Sonntag eine starke Leistung und gewann verdient mit 4:2 gegen den TSV Altheim II. Nach einer konzentrierten Anfangsphase erspielten wir uns früh eine komfortable Führung, mussten in der Schlussphase aber noch einmal kurz zittern.

Unsere Mannschaft begann von Beginn an engagiert und ging bereits in der 12. Minute in Führung: Nach einer Ecke von Spielertrainer Cumali Projahn köpfte Steven Böhling zum 1:0 ein.

Nur drei Minuten später legten wir nach – ein Abwehrfehler der Gäste ermöglichte Alexander Tretin das 2:0 (15.).

In der 27. Minute erhöhte Alejandro Lozano auf 3:0, nachdem der Altheimer Torwart den Ball nicht festhalten konnte.

Direkt im Anschluss gelang den Gästen der Anschlusstreffer: Nach einem weiteren Fehler verkürzte Altheim in der 29. Minute auf 3:1.

Trotz des schnellen Gegentores behielten wir die Kontrolle und gingen mit einer 3:1-Führung in die Halbzeit.