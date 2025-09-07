Souveräner 4:0-Heimsieg: FC Gießen atmet in der Hessenliga auf

Erster Heimsieg für den FC Gießen in der Hessenliga – und der war psychologisch und tabellarisch wichtig. Mit 4:0 triumphierten die Lahnstädter gegen CSC 03 Kassel und machten somit ihren zweiten Saisonsieg am siebten Spieltag klar, der wiederum ein klein wenig Luft im unteren Tabellenabschnitt bescherte.

Von Beginn an war der Wille der Gastgeber im Waldstadion spürbar. Vor etwa 340 Zuschauern übernahm der FCG früh die Initiative und drängte die Gäste aus Nordhessen zurück. Mehrere Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe Ali Güney in der 39. Minute nach starker Vorarbeit das erlösende 1:0 erzielte. Nur zwei Minuten später legte Samir Gegg mit einem satten Distanzschuss nach – ein Doppelschlag, der die Partie aus Sicht der Mittelhessen in die richtige Richtung lenkte.

Nach der Pause machten die Hausherren dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 56. Minute verwandelte Mirco Geisler einen Foulelfmeter sicher zum 3:0. Keine zwei Minuten später sorgte erneut Güney mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung. Der CSC 03 Kassel, der bereits kurz vor der Halbzeit den Zugriff verloren hatte, fand nun kaum noch Mittel gegen die spielfreudigen Gießener. In der Schlussphase spielte die gastgebende Mannschaft das Ergebnis souverän herunter und ließ keine Zweifel mehr am verdienten Sieg aufkommen.