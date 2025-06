Souveräne Wormatia beim Sat-Cup

PFEDDERSHEIM. Die Oberliga-Fußballer vom VfR Wormatia Worms sind Sat-Sommercup-Sieger. Und das bereits zum dritten Mal in der vierten Auflage des Saisonvorbereitungsturniers. Letztes Jahr reckte die TSG Pfeddersheim, der Ausrichter des Turniers, den Pott in die Höhe - nach einem Finalsieg über die Wormatia.

Nun also die Wormatia als souveräner Sieger. Im Halbfinale ließ sie den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance und siegte mit 6:0. Das Finale, das auch Oberligist FC Arminia Ludwigshafen durch ein 2:1 über Neu-Landesligist FC Speyer erreicht hatte, gewann der VfR mit 5:0 gegen die Vorderpfälzer. Die Pfeddersheimer, ebenfalls nun Landesligist, verloren gegen Speyer das Spiel um Platz drei mit 0:3 (0:2).

VfR Wormatia Worms – FC Arminia Ludwigshafen 5:0 (2:0). – Bei 32 Grad im Schatten tasteten sich beide Kontrahenten zunächst vorsichtig ab. Aber der stärkere Zug zum Tor war bei den Rheinhessen früh zu erkennen. So ging der VfR nach einem Eckball durch Kaan Özkaya 1:0 in Führung (14.). Anschließend neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Doch der VfR legte nach. Nach einem schnellem Vorstoß und Querpass von Malik Yerima vollendete Sturmspitze Bobby Edit zum 2:0 (40.).

Nach Wiederbeginn schaltete die Wormatia einen Gang höher und erhöhte auf 3:0 (62.). Nur wenige Meter hinter der Mittellinie zog David Schehl ab: Der Ball rauschte über den weit aufgerückten Gäste-Keeper Kevin Urban ins Netz. Neuzugang Noah Maier packte nach seinem lupenreinen Hattrick im Halbfinale noch zwei Treffer drauf: Nach Eckstoß mit wuchtigem Kopfball (78.) und nach einer Kurzpass-Kombination (86.).

Coach Ddaou war anschließend hochzufrieden: „Wichtig war, dass wir auch im zweiten Spiel gezeigt haben, dass wir intensiven und dominanten Fußball spielen wollen.“ Seinen Jungs bescheinigte der 45-Jährige eine gute Struktur: sowohl mit als auch gegen den Ball. „Sie sind intelligent und wissbegierig, saugen alles auf und setzen es auch richtig um“, schwärmte der Lehrer.

VfR Wormatia: Dos Santos (46. Walch) – Roetynck (46. Gotthardt), Graf, Grajcevci – K. Özkaya (46. Fladung), Ghotra (77. Sundin) – Yerima (46. Yerima), Sundin (65. M. Özkaya), Schehl (65. Meyer) – Edet (67. Meyer).

Tore: 1:0 K. Özkaya (14.), 2:0 Edet (38.), 3:0 Schehl (62.), 4:0 Maier (78.), 5:0 Maier (86.).

Spiel um Platz drei

TSG Pfeddersheim – FC Speyer 0:3 (0:2). – Julius Brixius, 18-jähriger Rechtsaußen der Turmstädter, tröstete sich ein wenig: „Das Spiel war auf jeden Fall besser als das davor. Darauf kann man aufbauen.“ Vorsitzender Rolf Emrich sprach indes von einer chancenlosen TSG. „Das 0:3 war hoch verdient. Wir hatten höchstens eine Halbchance“, sah er die Gäste fast immer am Drücker. „Da ist noch Luft nach oben.“

Moritz Reuter brachte die Speyerer nach abgewehrtem Freistoß per Kopf 1:0 in Führung (5.). Marco Grimm erhöhte nach Vorstoß und Querpass auf 2:0 (40.). Schließlich machte Mirco Müller nach klassischem Konter, dem ein Fehlpass vorausgegangen war, den Deckel drauf (70.). „Wir waren weiter ersatzgeschwächt, aber am Dienstag kommen vier Jungs aus dem Urlaub zurück“, schöpft Trainer Marco Streker Hoffnung.

TSG Pfeddersheim: Guth – Hiemeleers (65. Kirch), Cleres, Moncada – Ünal (85. Lischka) – Reich, Igerst – Wiach, Kronenberger (80. Britzius), Öhler – Ilic.

Tore: 0:1 Reuter (5.), 0:2 Grimm (40.), 0:3 Müller (70.).