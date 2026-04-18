Souveräne Vorstellung wird mit 3:0-Erfolg gegen den BSV Rehden belohnt

– Foto: Horst Vogler

Der Heeslinger SC bleibt dem Tabellenführer aus Delmenhorst weiterhin dicht auf den Fersen. Die Elf von Malte Bösch feierte am Freitagabend einen souveränen 3:0-Erfolg gegen den BSV Rehden und verkürzte damit den Abstand auf drei Punkte.

Im 99. Spiel seiner Karriere als Trainer des Heeslinger SC hielt sich Trainer Malte Bösch an die gute alte Weisheit, nach der man ein erfolgreiches Team niemals ändern sollte. Mit einer Ausnahme - für den erkrankten Mateo Zovko stand Terry Becker wieder in der Startelf - vertraute er damit der Aufstellung, die gegen Hildesheim ein wahres Spektakel inszeniert hatten. Und das Erfolgsteam der Vorwoche machte genau dort weiter, wo es wenige Tage zuvor aufgehört hatte.

Kurze Zeit später schied Jarno Böntgen verletzt aus, doch auch dieses Handicap wirkte sich nicht negativ auf die starke Vorstellung des HSC aus. Der eingewechselte Philipp Eggersglüß bot in den verbleibenden 70 Minuten eine hervorragende Leistung und empfahl sich für weitere Aufgaben.

Mit druckvollem Offensivfußball und einer konzentrierten Defensivleistung übernahmen die Gastgeber von Beginn an die Regie im heimischen Waldstadion. Die Gäste aus Rehden hatten der Spielfreude der Platzherren wenig entgegenzusetzen und mussten bereits nach elf Minuten die Führung der Gastgeber hinnehmen. Nach einer Flanke hatte Terry Becker den richtigen Riecher und staubte zum 1:0 für sein Team ab.

Darvin Stüve trifft nach Flanke von Tjade Motzkus zum 2:0



Während die Gäste harmlos blieben, kontrollierte Heeslingen auch in der Folgezeit das Geschehen und ließ die rund 350 heimischen Fans in der 34. Minute erneut jubeln. Nach einer Flanke von Tjade Motzkus ließ Darvin Stüve kurz abtropfen und traf zum 2:0 für sein Team.

Kurz vor der Pause rückte Stüve, der erneut im zentralen Mittelfeld agierte, abermals in den Brennpunkt des Geschehens. Nach einem Einwurf von Motzkus setzte er sich gegen drei Gegenspieler durch und konnte in die Mitte flanken. Erik Köhler stand goldrichtig und beförderte das Spielgerät per Kopf zum 3:0 ins Netz.

Rehden fehlt gegen Heeslingen die Entschlossenheit



Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit agierten die Gäste wesentlich offensiver, blieben aber alles in allem recht harmlos. „Uns fehlt heute einfach die Entschlossenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Heeslingen noch eine Chance haben. Wenn wir in den zwei Spielen gegen Verden nicht endlich die Reißleine ziehen und wieder punkten, dann sehe ich langsam schwarz“, meinte der Ex-Heeslinger Leon Arizanov in Diensten des BSV Rehden am Rande der Partie, die im Verlauf der zweiten Halbzeit nur wenige Höhepunkte zu bieten hatte.

HSC agiert in zweiter Hälfte weniger druckvoll



„Es ist natürlich unglaublich schwierig, die Spannung hochzuhalten, wenn du mit so einer deutlichen Führung in die Pause gehst“, kommentierte HSC-Manager Steffen Lahde den Verlauf der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber nichts anbrennen ließen, aber vor dem gegnerischen Gehäuse auch nicht mehr so druckvoll agierten wie im ersten Durchgang.

So blieb es bis zum Schlusspfiff bei der klaren Führung der Platzherren, die zur Freude von Malte Bösch erneut zu null gespielt haben. „Rehden ist ganz bestimmt keine Laufkundschaft. Wenn man das gesamte Spiel sieht, haben wir eine sehr souveräne Leistung abgeliefert und verdient gewonnen“, so der HSC-Coach.













