Souveräne Titelverteidigung: Bokel gewinnt erneut den Gemeindepokal

– Foto: Andreas Harneit

Die Siegesserie hält an: Der MTV Bokel hat beim diesjährigen Gemeindeturnier auf der Sportanlage der SG Beverstedt erneut den Titel geholt. Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg gegen den Außenseiter Blau-Weiß Stubben sicherte sich der Bezirksligist zum vierten Mal in Folge den begehrten Pokal.

Wie alle anderen Mannschaften des Turniers mussten beide Finalisten aufgrund der Urlaubszeit auf zahlreiche Stammkräfte verzichten und griffen verstärkt auf Akteure ihrer Reservemannschaften zurück. Angesichts der sommerlichen Temperaturen einigten sich beide Teams zudem vor Anpfiff darauf, die Spielzeit auf zweimal 35 Minuten zu verkürzen.

Dabei hatten sich die Zuschauer im Vorfeld auf ein besonderes Duell gefreut: Es war die Neuauflage des Finales von 2020. Doch während Stubben als Aufsteiger in die 1. Kreisklasse nach einer knappen Gruppenphase auf die große Überraschung hoffte, ließ der haushohe Favorit aus Bokel von Beginn an keine Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen.

Auf dem Platz stellte der MTV Bokel schnell die Weichen auf Sieg. Schon in der 7. Minute brachte Jan-Luca Zapp das Team nach einer flachen Hereingabe von Moritz Schnabel in Führung. Kurz darauf erhöhte Tim Kobbenring per Kopf. Obwohl Bokel es in der Folge verpasste, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, geriet der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr.

Bokel macht nach der Pause alles klar

Nach dem Seitenwechsel drehte der Bezirksligist noch einmal auf und sorgte für klare Verhältnisse. Innerhalb kürzester Zeit schraubten Tom Correia Dias (37.), Alexander Westphale (38.) und Sven Bedürftig (45.) das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt unter die einseitige Partie setzte erneut Jan-Luca Zapp in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 6:0-Endstand.

Gegen die zu Beginn der zweiten Hälfte sichtlich überforderten Stubbener ließen die Bokeler in der Schlussphase das Spiel kontrolliert auslaufen.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel beim Serienmeister groß. Bürgermeister Guido Dieckmann ließ es sich nicht nehmen, den Siegern die Trophäe persönlich zu überreichen. Mit dem vierten Pokalsieg in Serie unterstreicht der MTV Bokel eindrucksvoll seine Vormachtstellung in der Gemeinde.