Souveräne Sache

Kreisklasse C Nord 24/25

Das war eindeutig. Die SG Kirchardt II hat den SV Sinsheim II am Samstagnachmittag in Ittlingen mit 6:0 geschlagen und sich somit den Klassenerhalt in der Kreisklasse A gesichert.

Der Vorbericht

Die Hängepartie ist beendet, Kirchardts Zweite bekommt die Chance auf den Klassenerhalt. Der Abbruch des direkten Duells vom 25. Mai gegen den SV Daisbach wurde für jedes der beiden Teams mit null Punkten und minus drei Toren gewertet. Die SG Kirchardt II ist dennoch der Nutznießer davon, da der Zwei-Punkte-Vorsprung auf die Daisbacher endgültig Bestand hat und sie somit an der Relegation um den letzten verbliebenen Startplatz in der Kreisklasse B teilnehmen dürfen. Gegner ist der SV Sinsheim II am Samstag um 15.30 Uhr auf der Sportanlage des TSV Ittlingen. Es wird eine Hitzeschlacht bei bis zu 33 Grad erwartet.

Zu einhundert Prozent steht diese Paarung aber erst seine Donnerstagabend 22.15 Uhr fest. So lange hätte Daisbach erneut Einspruch gegen die Wertung einlegen können. Aufgrund des ersten Einspruchs des nun feststehenden B-Klassen-Schlusslichts musste das Relegationsspiel vom ursprünglichen Termin am Dienstag auf den Samstag nach hinten verschoben werden.

Die Sinsheimer gehen mit einer breiten Brust in das Finale und das nicht nur, das sie an den Spielort sehr positive sowie aktuelle Erinnerungen haben. In 24 Partien haben die Kreisstädter beeindruckende 103 Tore geschossen und gleichzeitig nur 29 kassiert. Hinzu kommt eben jener 2:1-Sieg vom Mittwochabend gegen die SG Stebbach/Richen II, der dem Vizemeister der Nord-Staffel weiteres Selbstvertrauen brachte.

Dieses Erlebnis ist obendrein eine nicht zu unterschätzende Erfahrung wie es ist, vor einer etwas größeren Zuschauerkulisse zu spielen. Bitter war jedoch die Nachspielzeit in Ittlingen, als sich Essed Sindy eine gelb-rote Karte einhandelte und daher im Endspiel gesperrt zuschauen muss. Bestens in Form ist dafür der Offensivmann Serhang Saleh, der beide Treffer gegen Stebbach/Richen erzielte und somit zum Matchwinner avancierte.

Über eine Favoritenrolle lässt sich nur spekulieren. Das Leistungsgefälle zwischen C-Klasse und B-Klasse ist nicht gerade gering, deshalb sind die Kirchardter vermutlich etwas stärker einzuschätzen. Der Coach will davon aber nichts wissen und warnt vor den Sinsheimern. "Ich habe sie gegen Stebbach/Richen gesehen und muss sagen, dass das ein richtig gutes Spiel mit viel Offensivdrang gewesen ist", sagt Dennis Otterbach. Deshalb mahnt er seine Kicker: "Wir dürfen zu keinem Zeitpunkt denken, dass wir es gegen einen klassentieferen Gegner deshalb lockerer angehen lassen können."

Außerdem kann der Coach nicht in Bestbesetzung antreten. Das Abbruch-Spiel gegen Daisbach hat weitere negative Auswirkungen – der Sechser Daniel Durmaz und Stürmer Max Gebhardt erhielten jeweils eine Sperre und dürfen in der Relegation nicht auf dem Feld helfen.

In der Vorbereitung absolvierten die Kirchardter zwei Trainingseinheiten in der vergangenen Woche, Elfmeter gehörten dabei aber nicht zum Inhalt. "Nein, die haben wir weggelassen, weil wir es vorher für uns entscheiden wollen", sagt Otterbach.

Die Lust auf den Klassenerhalt ist riesig und die Unterstützung von außen gewiss. Der 29-jährige verrät: "Es kommen viele Kirchardter mit, unter anderem die komplette erste Mannschaft als Fans und dann wollen wir uns ganz einfach für eine starke Rückrunde belohnen."

Zusammen mit den Jungs könnten die Kicker der Zweiten einen erneuten Doppeltriumph feiern. Vor zwei Jahren gab es die Doppel-Meisterschaft in Kreisliga und Kreisklasse B2. Diesen Sommer winkt der Doppel-Klassenerhalt, nachdem die Erste selbigen in der Landesliga vor zwei Wochen eingetütet hat.