Souveräne Pflichterfüllung: Hachinger 3:0-Sieg in Augsburg

Der Tabellenerste schlägt den Tabellenletzten: Zwei Skarlatidis-Tore gibt es beim 3:0-Sieg der SpVgg Unterhaching in Augsburg.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenschlusslicht TSV Schwaben Augsburg erledigt und in souveräner Manier auswärts 3:0 (2:0) gewonnen. Im altehrwürdigen Augsburger Rosenaustadion ließen die Hachinger von Beginn an nur wenige Zweifel an ihrem Favoritenstatus als Spitzenreiter der Regionalliga Bayern aufkommen. Zunächst bekam die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender in der Partie vor rund 650 Zuschauern freundliche Unterstützung von den Schwaben. Der ungestüm aus seinem Tor herauseilende TSV-Schlussmann Iason Drobny räumte im eigenen Strafraum Hachings Angreifer Cornelius Pfeiffer ab und ermöglichte dem Gefoulten beim folgenden Strafstoß, die Gästeführung zum 0:1 zu erzielen (17.).

Frühe Verletzung von Marc Zimmermann

Nachdem auf der Gegenseite Hachings Schlussmann Erion Avdija einen Schuss der nun etwas stärker werdenden Hausherren pariert hatte (20.), musste die SpVgg in Folge einen Schock verdauen. Bender musste den verletzten Marc Zimmermann bereits in der 24. Minute auswechseln. Dieser frühe personelle Wechsel brachte die Gäste nicht aus dem Konzept, und Simon Skarlatidis besorgte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Drehschuss von der Strafraumgrenze in den Torwinkel das 0:2 (27.).

Der Spitzenreiter hätte bereits vor dem Seitenwechsel für noch klarere Verhältnisse sorgen können, doch Wesley Krattenmacher (29., 45.+2) und Moritz Müller (45.+4) vergaben jeweils aussichtsreiche Chancen auf den dritten Treffer. In der zweiten Hälfte war es nach vertanen Gelegenheiten von Pfeiffer (50.) sowie von Skarlatidis (57.), Müller (66.) und des eingewechselten Jorden Aigboje (67.) dann kurz darauf soweit mit der überfälligen Vorentscheidung: Skarlatidis sorgte mit einer strammen Direktabnahme nach einer zu kurz geklärten Kopfballabwehr der Hausherren für das 0:3 (72.). In Folge brachten die Hachinger den komfortablen Vorsprung gegen abbauende Schwaben über die Zeit und Tizian Zimmermann vergab kurz vor dem Spielende letzte Großchance auf einen weiteren Gästetreffer (90.).

Bender war erleichtert nach der Pflichtaufgabe beim Ligaschlusslicht. „Schwaben Augsburg war trotzdem der erwartet schwere Gegner. Wir haben es gut gemacht, auch gegen den Ball haben wir immer wieder gewartet, bis wir die Bälle gewinnen“, kommentierte Bender den souveränen Auftritt seines Teams, das mit dem Auswärtserfolg den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbaute.

boje), Gevorgyan, Müller (82. Krupa) – Pfeiffer (77. Negele) Tore: 0:1 Pfeiffer (17., FE), 0:2, 0:3 Skarlatidis (27., 72.)