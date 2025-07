Souveräne Löwen ziehen ohne Volland und Niederlechner in die 2. Runde ein

Der TSV 1860 München hat die Pflichtaufgabe in Reichmannsdorf souverän gelöst und zieht in die 2. Runde des Toto-Pokals ein. Der Ticker zum Nachlesen.

Vorbericht SC Reichmannsdorf gegen TSV 1860 München

München – Die Euphorie war und ist immer noch riesig an der Grünwalder Straße 114 in Giesing. Der TSV 1860 München freut sich zum Pflichtspielauftakt in der 1. Runde des bayerischen Verbandspokals auf das Duell beim SC Reichmannsdorf. Die Löwen möchten beim Kreisligisten aus Bamberg die erste Hürde auf dem Weg in den DFB-Pokal nehmen.