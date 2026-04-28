Souveräne Antwort des Tabellenführers Twistringen erfüllt die Pflicht – deutlicher Sieg gegen Stuhr von red · Heute, 13:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Twistringen zeigt nach zuletzt liegengelassenen Punkten die erwartete Reaktion – und bleibt im Titelrennen weiter vorne.

Der SC Twistringen hat die Pflichtaufgabe gegen den TV Stuhr souverän gelöst. Beim 4:0 (3:0) am 25. Spieltag dominierte der Tabellenführer die Partie von Beginn an und ließ keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Mit nun 63 Punkten behauptet Twistringen die Spitze knapp vor dem VfR Evesen, der parallel ebenfalls gewann. „4:0 ist es ausgegangen und das passt auch“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe „unzählige Hochkaräter liegen gelassen“, zeigte sich aber dennoch zufrieden: „Vor dem Spiel hätte man ein 4:0 natürlich unterschrieben.“

Die frühe Führung stellte die Weichen. Bereits in der fünften Minute traf Justus Schlake nach einer Flanke von Moritz Stöver zum 1:0. Twistringen blieb dominant und erhöhte in der 26. Minute: Nach einer Hereingabe von Tom Thiedestand Christoph Harms am zweiten Pfosten richtig und traf zum 2:0. Auch das dritte Tor war Ausdruck der spielerischen Überlegenheit. Johann Beuke vollendete in der 33. Minute einen sauber vorgetragenen Angriff zum 3:0. „Das war richtig gut rausgespielt“, so Rathkamp.