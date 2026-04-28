Souveräne Antwort des Tabellenführers

Der SC Twistringen zeigt nach zuletzt liegengelassenen Punkten die erwartete Reaktion – und bleibt im Titelrennen weiter vorne.
Der SC Twistringen hat die Pflichtaufgabe gegen den TV Stuhr souverän gelöst. Beim 4:0 (3:0) am 25. Spieltag dominierte der Tabellenführer die Partie von Beginn an und ließ keinen Zweifel an den Kräfteverhältnissen aufkommen. Mit nun 63 Punkten behauptet Twistringen die Spitze knapp vor dem VfR Evesen, der parallel ebenfalls gewann.
„4:0 ist es ausgegangen und das passt auch“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Seine Mannschaft habe „unzählige Hochkaräter liegen gelassen“, zeigte sich aber dennoch zufrieden: „Vor dem Spiel hätte man ein 4:0 natürlich unterschrieben.“
Die frühe Führung stellte die Weichen. Bereits in der fünften Minute traf Justus Schlake nach einer Flanke von Moritz Stöver zum 1:0. Twistringen blieb dominant und erhöhte in der 26. Minute: Nach einer Hereingabe von Tom Thiedestand Christoph Harms am zweiten Pfosten richtig und traf zum 2:0.
Auch das dritte Tor war Ausdruck der spielerischen Überlegenheit. Johann Beuke vollendete in der 33. Minute einen sauber vorgetragenen Angriff zum 3:0. „Das war richtig gut rausgespielt“, so Rathkamp.
Nach dem Seitenwechsel nahm der Tabellenführer etwas Tempo heraus, blieb jedoch jederzeit überlegen. „Mit einer 3:0-Führung bei warmen Temperaturen haben wir es etwas verwaltet“, erklärte Rathkamp. Dennoch ergaben sich weitere Chancen – und ein weiteres Tor: In der 68. Minute verwandelte Kevin Diekmann einen Foulelfmeter nach einem Foul an Schlake zum 4:0-Endstand.
Dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel, lag auch am gegnerischen Torhüter. „Der Torwart von Stuhr hat gut gehalten und einen guten Tag erwischt“, sagte Rathkamp. Gleichwohl blieb die Kritik auf hohem Niveau: „Danach hatten wir noch einige Riesenchancen, um etwas für das Torverhältnis zu tun, das haben wir leider nicht genutzt.“
Im Kontext des Spieltags bleibt das Rennen an der Spitze eng. Während Twistringen souverän siegte, hielt auch Evesen mit einem 3:0-Erfolg Schritt. Rathkamp zeigte sich dennoch zufrieden mit der Gesamtentwicklung: „Nichtsdestotrotz gewinnen wir 4:0, sind hochzufrieden und weiterhin ungeschlagen nach 25 Spielen. So kann es weitergehen.“
SC Twistringen – TV Stuhr 4:0
SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Marvin Schwenker, Justus Schlake, Johann Beuke (86. Beytullah Sengönül), Christoph Harms (70. Ahmad Ataya), Moritz Stöver, Louis Thelken, Lüder Uhlhorn (67. Maurice Künning), Tom Thiede (81. Dean Nobis), Malte Harms (23. Kevin Diekmann), Elias Wilkens - Trainer: Simon Beuke - Trainer: Timo Rathkamp
TV Stuhr: Finn Bang, Henri Fichtner, Niklas Oberbach (57. Boban Bojanic), Finn Arnhold, Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Theo Fichtner, Pardes Khil (75. Louis Soulkou), Jesco Wehrhahn, Jonah Hellmers, Karim Bockau (23. Benjamin Enoch Thies) - Trainer: Stephan Stindt
Schiedsrichter: Pius Göbberd
Tore: 1:0 Justus Schlake (5.), 2:0 Christoph Harms (26.), 3:0 Johann Beuke (33.), 4:0 Kevin Diekmann (68.)