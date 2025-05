Souveräne 3 Punkte

In der ersten Halbzeit war es ein guter Beginn der Mannschaft. Jeder setzte sich gut ein und es wurden die Zweikämpfe gewonnen. Nach ca. 10 Minuten waren wir auch spielbeherrschend und die Stärken in der Mannschaft hatten sich gefestigt. Leider kam es nicht zu einem Tor.

Nach der Halbzeitpause hatte der Gegner etwas Druck aufgebaut, aber wir waren voll bei der Sache und haben unsere Überlegenheit wieder gewonnen. Unsere Bemühungen wurden belohnt als nach einem Freistoß Sascha Thome den Ball auf der linken Seite bekam. In einem Lauf bis fast auf die Grundlinie den Ball quer in den Strafraum spielte. Michael Efting vollendete dann mit einem sehenswerten Kopfball zum 0:1 in der 75. Minute. Das setzte dann wieder Kräfte frei und als der eingetauschte Serhii Diachok in der 83. Minute das Endergebnis schoss, konnte der Gegner nicht mehr antworten.