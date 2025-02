Souverän zum Hallenchamp

Der einzige Thüringenligist der Finalrunde aus Arnstadt sicherte sich mit drei Siegen souverän den Gruppensieg. Im ersten Spiel war der Kreisligist der SG Elxleben/Marlishausen allerdings eine harte Nuss, die letztendlich durch ein Tor von Patrick Hädrich geknackt wurde. Mit einem klaren 5:0 gegen Kölleda machte die Mannschaft von René Deubner im zweiten Gruppenspiel vorzeitig das Halbfinale klar. Im letzten Gruppenspiel gegen Walschleben war wie gegen Elxleben erneut Patrick Hädrich der Schütze des Goldenen Siegtores, der mit vier Toren bester Turniertorschütze wurde. Mit drei Siegen und ohne einen Gegentreffer ging es für die Nullneuner damit ins Halbfinale, in dem die SG Elxleben/Marlishausen aufgrund des besseren Torverhältnisses folgte. In der zweiten Vorrundengruppe war bereits vor den beiden abschließenden Gruppenpartien alles geklärt. Mit einem 2:1-Sieg gegen den Titelverteidiger Chemie Kahla kam der FC 02 Barchfeld wunschgemäß ins Turnier und konnte mit der Nullnummer gegen Gispersleben bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel das Halbfinale buchen. Im letzten Vorrundenspiel setzte es dann gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda II eine 1:3-Niederlage und somit Gruppenplatz Zwei.

Somit ging es für die junge Truppe von Stephan Anschütz im Halbfinale gegen den SV 09 Arnstadt. Allerdings wurde es mit nur einem echten Wechsler dann eine Kraftfrage. Ein Doppelschlag von Hoffmann und Hädrich binnen 60 Sekunden entschied diese Begegnung zugunsten des Verbandsligisten. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FSV Grün-Weiß Stadtroda kurz vor Schluss gegen Elxleben/Marlishausen durch (1:0). Bei den Barchfeldern war im Spiel um Platz Drei die Luft raus, sodass sich die Mannschaft dem Überraschungsteam aus der Kreisliga von der SG Elxleben/Marlishausen geschlagen geben musste (0:2). „Wir haben eine gute Gruppenhase gespielt. Allerdings hatte ich am Morgen noch drei Absagen und wir hatten effektiv nur zwei Wechsler zur Verfügung. Dann verletzte sich zudem Luca Tenner. Uns fehlten dann die Wechselmöglichkeiten und somit ging uns die Luft am Ende aus“, resümierte Barchfelds Stephan Anschütz.

Spaß gehabt, breite Brust geholt

Im Finale zwischen Arnstadt und Stadtroda schoss Max Seiml mit seinem einzigen Turniertor die Nullneuner in Front. Stadtroda versuchte es wie Barchfeld mit einer Defensivtaktik. Letztendlich machte Ben-Luca Kunz mit dem 2:0 kurz vor der Schlusssirene den Deckel auf den Landestitel. Die Nullneuner blieben in der gesamten Endrunde ohne ein Gegentor und tankten für die anschließende Freiluftsaison Selbstvertrauen. „Im ersten Spiel gegen Elxleben mussten wir zunächst reinfinden. Letztendlich haben wir aber unseren Plan souverän durchgesetzt und verdient den Titel geholt. Für uns war es wichtig, dass es Spaß macht und wir verletzungsfrei aus der Nummer kommen. Zudem war es das Ziel auch ohne Gegentor zu bleiben. Natürlich beflügelt so ein Titel und gibt uns eine breite Brust für die anstehenden Rückrunde“, resümierte Christopher Gippert, Co-Trainer des SV 09 Arnstadt.