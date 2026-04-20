Souverän: Wesuwe lässt Dörpen keine Luft von P. M. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Der FC Wesuwe erledigt seine Hausaufgaben früh und gründlich, trifft dreimal zur richtigen Zeit und hält den SV Blau-Weiß Dörpen konsequent vom eigenen Tor fern. Ein Liveticker, der kaum Raum für Zweifel lässt und genau das macht den Nachmittag so eindeutig.

Frühe Klarheit, frühe Kontrolle Manchmal reichen sieben Minuten, um die Richtung vorzugeben. Paul Kathmann staubt nach einer Ecke ab und bringt Wesuwe früh auf Kurs. Dörpen? Kommt zwar zu einer Chance durch Ismet Mehmedovic, bleibt insgesamt aber zu harmlos.

Wesuwe dagegen bleibt am Drücker und belohnt sich: In der 30. Minute schiebt Henk-Darwin Gröninger nach feinem Zusammenspiel zum 2:0 ein. Mehr Spielkontrolle geht kaum, zur Pause ist die Geschichte bereits deutlich angezählt. Ein Schlenzer als Schlusspunkt Nach dem Seitenwechsel passiert das, was in solchen Spielen eben passiert: Die Mannschaft, die führt, macht den Deckel drauf. Michael Keen nimmt sich aus 25 Metern ein Herz und trifft sehenswert zum 3:0. Dörpen bleibt bemüht, aber vor dem Tor nicht konsequent genug. Wesuwe dagegen spielt es sauber runter, lässt kaum etwas zu und bringt den verdienten Heimsieg ohne Zittern über die Zeit. Liveticker mit klarer Linie Wer den Spielverlauf im Detail nachverfolgen wollte, war beim Liveticker von Dennis Koop bestens aufgehoben. Seine Schlussnote passt zum Spiel: ein absolut verdienter Sieg, auch in der Höhe.