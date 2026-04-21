Souverän trotz Rotation

– Foto: Philipp Reichelt

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 setzt sich der TuS Sudweyhe mit 2:0 beim SV Heiligenfelde durch. Trotz personeller Engpässe dominiert der Favorit die Partie über weite Strecken.

Die Gäste kontrollierten die Partie früh, ließen jedoch zunächst die nötige Effizienz im Abschluss vermissen. „Dass es zur Halbzeit nur 1:0 steht, lag daran, dass wir mit unseren Möglichkeiten nicht sauber umgegangen sind.“ Die Führung erzielte Niklas Behrens in der 32. Minute nach einem strukturierten Angriff über mehrere Stationen.

Der TuS Sudweyhe ließ beim abstiegsbedrohten SV Heiligenfelde kaum Zweifel am Spielverlauf aufkommen. Trainer Jan Lehmkuhl sprach nach Abpfiff von einem „hochverdienten und standesgemäßen“ Sieg, auch wenn seine Mannschaft mit einer veränderten Besetzung antreten musste: „Auch wenn wir durch kurzfristige Ausfälle personell stark gebeutelt waren und Spieler bringen mussten, die in der Rückrunde wenig Spielanteile hatten oder nicht von Beginn an gespielt haben, haben die Jungs das überragend gemacht.“

Auch vor dem Treffer hatte Sudweyhe bereits klare Chancen. „Davor hatten Leon Beram und Mika Pipa schon große Chancen, es hätte zur Pause auch 3:0 stehen können“, so Lehmkuhl.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Sudweyhe schnell für klare Verhältnisse: Der eingewechselte Mika Wrage erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. In der Folge blieb die Mannschaft spielbestimmend und ließ weitere Möglichkeiten ungenutzt. „Danach hatten wir weitere Großchancen, sodass ein 4:0, 5:0 oder sogar 6:0 möglich gewesen wäre.“

Vom SV Heiligenfelde kam offensiv wenig. Trainer Pascal Witt fasste die Partie nüchtern zusammen: „Verdiente Niederlage. Uns hat in der gegnerischen Hälfte einiges gefehlt, um wirklich torgefährlich zu werden.“ Trotz engagierter Defensivarbeit habe es an Durchschlagskraft gefehlt: „Defensiv haben wir viel gearbeitet, viel reingeschmissen und eine gute Zweikampfführung gehabt. Aber uns fehlt der richtige Umschaltmoment und die Idee im letzten Drittel.“

Auch das Ergebnis ordnete Witt ein: „Mit dem 2:0 sind wir am Ende gut bedient, es hätte auch 3:0 oder 4:0 ausgehen können.“ Ein Aufbäumen blieb aus, stattdessen richtet sich der Blick bereits nach vorne: „Jetzt geht es am Sonntag weiter nach Leese.“

Sudweyhe festigt mit dem Auswärtssieg Rang fünf und hält den Anschluss an die oberen Tabellenplätze. Mit Blick auf das kommende Duell beim VfL Bückeburg betonte Lehmkuhl: „Wenn wir Platz drei erreichen wollen, müssen wir auch dort gewinnen, weil es oben extrem eng ist.“

SV Heiligenfelde – TuS Sudweyhe 0:2

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Kevin Gibek, Jan-Niklas Bahll (66. Tobias Heinsen), Colin Tettenborn (75. Mirko Labbus), Marvin Godesberg (65. Alban Aradini), Lance Glander, Fredrik Raake, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Luca Godesberg, Hasan Sabehaioun - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Wirth, Jan-Ove Bäker, Jason-Mark Traemann, Mehmet Yesildag (46. Mika Wrage), Ermal Behrami (80. Donik Demolli), Leon Behrami, Niklas Behrens, Finn Kastens, Miká Pieper (66. Maximilian Golembski), Adil Assubayev - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

Schiedsrichter: Jan-Phillip Andermann

Tore: 0:1 Niklas Behrens (32.), 0:2 Mika Wrage (52.)