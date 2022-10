Souverän nach der Pause

SV Memmingerberg – SV Dickenreishausen 4:1 (2:0)

Bei sommerlichen Temperaturen konnte sich der SV Memmingerberg am Sonntag verdient mit 4:1 gegen das Tabellenschlusslicht aus Dickenreishausen durchsetzen und damit Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Das Spiel begann vor den Augen der zahlreichen Zuschauer zerfahren. Ungenaue Pässe und unnötige Ballverluste auf beiden Seiten prägten das Geschehen, die Mittelfeldzentrale der Heimelf wirkte müde und konnte die Offensivkräfte kaum in Szene setzen. Der SV Dickenreishausen konzentrierte sich hauptsächlich darauf, lange Bälle in die Spitze zu schlagen, wo die Stürmer jedoch ein ums andere Mal chancenlos blieben gegen die kompromisslos agierende Viererkette um Abwehrchef Marco Barton. Nach guten 20 Minuten sorgte dann ein Doppelschlag der Hausherren für eine frühe Vorentscheidung. Ein Freistoß aus dem Halbfeld gelangte auf dem linken Flügel zum agilen Matthias Müller, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und den Ball zur Mitte bringen konnte. Der einlaufende Michael Schulz hatte keine Mühe, die Vorlage zur Führung zu verwerten. Und nur zwei Zeigerumdrehungen später startete Torhüter Christoph Nadler einen schnellen Gegenangriff, an dessen Ende Kapitän Matthias Stetter Tobias Zeller in Szene setzte – allein vor dem gegnerischen Gehäuse behielt dieser die Nerven und schob überlegt zum 2:0 ein. Es schien, als ergäben sich die Gäste nun ihrem Schicksal, und nur wenige Angriffe sorgten vor der Pause noch für Gefahr vor dem Memmingerberger Tor.

Umso motivierter kam der SVD aus der Halbzeit – jedoch nur, um nach wenigen Minuten erneut einen Dämpfer zu erfahren. Einen Schuss aus zweiter Reihe konnte der Gästekeeper nur nach vorne abwehren und der in der Art eines Torjägers perfekt positionierte Michael Schulz staubte zur Vollendung seines Doppelpacks ab. Wenig später verließ er das Spielfeld und machte Platz für Neuzugang Kelvin Heise, der sich im Sturm direkt ins Kombinationsspiel einbringen konnte.