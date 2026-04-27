Souverän mit kleinem Makel

– Foto: Thomas Rinke

„Alles in allem ein souveräner Auftritt meiner Mannschaft. Wir gewinnen 4:1, das ist von der Höhe und der Art und Weise absolut verdient“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Die Worte wirken wie eine Zusammenfassung dessen, was sich über 90 Minuten hinweg abgezeichnet hatte.

Es ist eines dieser Spiele, in denen sich die Kräfteverhältnisse früh andeuten – und am Ende auch bestätigen. Mit 4:1 besiegt der TSV Stelingen den Tabellenletzten SV 06 Lehrte und untermauert seinen dritten Platz in der Tabelle.

Die Sicht auf diese Anfangsphase ist auf der Gegenseite eine andere. „Am Ende ist die Enttäuschung groß und auch ein bisschen Fassungslosigkeit da, wie wir uns selbst um den Lohn bringen“, sagt Trainer Dennis Spiegel. „Das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider, wobei Stelingen schon eine richtig gute Mannschaft ist und individuell besser besetzt ist als wir. Aber am Ende schießen wir uns selbst ins Knie.“

Bereits früh nahm die Partie ihren Lauf – wenn auch auf ungewöhnliche Weise. Nach zwölf Minuten sorgte ein Eigentor von Louie Sanyang für die Führung. „Wir sind von der ersten Minute an sehr druckvoll und spielen mit hoher Intensität“, so Bajrovic. Stelingen kontrolliert, Lehrte reagiert – und gerät früh ins Hintertreffen.

Noch vor der Pause erhöht Lukas Brinkmann auf 2:0 (45.). Für Spiegel ist auch dieses Tor symptomatisch: „Unser Torwart war schon letzte Woche gegen Ramlingen ein entscheidender Faktor, und auch diesmal gehen die ersten beiden Gegentore auf seine Kappe. Wenn du so früh in Rückstand gerätst, wird es gerade im Abstiegskampf noch schwieriger.“

Nach dem Seitenwechsel wird aus Kontrolle Gewissheit. Brinkmann trifft erneut (62.), wenig später erhöht Jonathan Mai auf 4:0 (67.). „Wir gehen mit 2:0 in die Halbzeit, kommen danach raus und machen das 3:0. Damit war das Spiel eigentlich entschieden. Danach fällt noch das 4:0“, beschreibt Bajrovic die Phase, in der sich die Partie endgültig neigt.

Lehrte bemüht sich um eine Antwort – und kommt zumindest noch zum Anschluss. Nach einem Fehler im Stelinger Spielaufbau trifft Jared Derksen zum 1:4 (69.). „Wir gehen mit 0:2 in die Halbzeit und kommen danach besser ins Spiel, haben mehr Ballbesitz und drücken. Aber uns fehlt vorne der Spieler, der die Chancen verwertet. Nicht umsonst haben wir erst 25 Tore geschossen“, sagt Spiegel.

Es bleibt der Versuch, dem Spiel noch eine Wendung zu geben. „Wenn wir früh den Anschluss machen, hätte das Spiel vielleicht nochmal eine andere Dynamik bekommen. So plätschert es dahin, wir machen Druck und sind dadurch anfällig für Konter, die Stelingen gut ausspielt. Am Ende verlieren wir 1:4.“

Während Bajrovic von einem „gelungenen Sonntag“ spricht und ergänzt: „Insgesamt ein intensives Spiel, wir haben unsere Chancen genutzt und wenig zugelassen“, findet er auch anerkennende Worte für den Gegner: „Ich muss aber auch ein großes Kompliment an Lehrte aussprechen. Sie haben bis zur letzten Minute weitergemacht und sich nicht hängen lassen.“

Auf Lehrter Seite fällt das Fazit deutlich grundsätzlicher aus. „Die Enttäuschung liegt vor allem darin, dass uns individuelle Fehler immer wieder um den Lohn bringen. Normalerweise stelle ich mich vor die Mannschaft, aber die Häufigkeit dieser Fehler ist auch eine Frage der Qualität. Ob da bei dem einen oder anderen der Kopf schon woanders ist oder der Abstiegskampf nicht angenommen wird, kann ich nicht sagen.“

So steht am Ende ein Ergebnis, das klare Verhältnisse schafft – und zwei Perspektiven, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

TSV Stelingen – SV 06 Lehrte 4:1

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Justin Fehder, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Andre Vogelsang, Richard Leimann, Per Stetzkowski (71. Demba Balde Djitte), Jannik Klemm (71. Robin Ziegler), Dustin Quast (58. Elias Göhr), Lukas Brinkmann (72. Nino Melnjak), Dennis Zabel - Trainer: Edis Bajrovic

SV 06 Lehrte: Tjalf Müller, Abdul-Karim El-Hayek (67. Venhar Zeneli), Justin Bedrunka, Louie Sanyang (46. Jared Derksen), Martin Millatz, Abdul Mannan Gyamfi Edusei, Aaron Köhnlein (46. Lamin Daffeh), Saiku Kamara, Joshua Osteroth (68. Anton Welke), Philip Rietzke (67. Minh Le), Noah Berkhan - Trainer: Dennis Spiegel

Schiedsrichter: Konstantinos Herheletzis

Tore: 1:0 Louie Sanyang (12. Eigentor), 2:0 Lukas Brinkmann (45.), 3:0 Lukas Brinkmann (62.), 4:0 Jonathan Mai (67.), 4:1 Jared Derksen (69.)