Souverän in die nächste Runde

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben das Achtelfinale des DFB-Pokals souverän gemeistert. Gegen den SC Freiburg gewann die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Lerch am Samstagnachmittag im AOK Stadion mit 3:1 (1:0) und steht damit im Viertelfinale. Lineth Beerensteyn (23.), ein Eigentor von Nia Szenk (49.) und Ex-Freiburgerin Cora Zicai (64.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Sophie Nachtigall kurz vor Schluss den Ehrentreffer für die Gäste erzielte (86.).

Nach einem vorsichtigen Start übernahmen die Wölfinnen früh die Kontrolle. Svenja Huth bereitete mit einem präzisen Zuspiel den Führungstreffer vor, als Beerensteyn nach 23 Minuten eiskalt zum 1:0 abschloss. Der VfL blieb dominant, ließ den Ball sicher laufen und kontrollierte das Geschehen weitgehend. Erst kurz vor der Pause wurde es gefährlich, als Freiburg nach einer Ecke durch Greta Stegemann die Latte traf – Torhüterin Stina Johannes reagierte glänzend.

Nach Wiederanpfiff baute Wolfsburg die Führung rasch aus: Eine Hereingabe von Huth lenkte die unglücklich agierende Szenk ins eigene Netz (49.). Danach setzte Lena Lattwein einen Schuss an den Pfosten, ehe Zicai kurz nach ihrer Einwechslung für das Highlight des Spiels sorgte: Nach Pass von Alexandra Popp dribbelte sie sich stark in den Strafraum und traf per präzisem Abschluss zum 3:0 (64.). Freiburg versuchte in der Schlussphase, den Rückstand zu verkürzen, und kam in der 86. Minute durch Nachtigall noch zum Anschlusstreffer.

„Wir waren von Beginn an sehr dominant und hätten in der ersten Halbzeit das Ergebnis noch klarer gestalten können“, sagte VfL-Trainer Stephan Lerch. „Nach der Pause haben wir das Spiel souverän kontrolliert. Nach den intensiven Wochen bin ich sehr zufrieden – das war ein wichtiger Schritt in einem vollen Terminkalender.“

SCF-Coach Edmond Kapllani zollte Respekt: „Wolfsburg hat heute seine Qualität gezeigt. Wir wollten mutig sein, hatten aber zu viel Respekt. Am Ende war es eine verdiente Niederlage gegen ein Topteam.“

Mit dem Sieg stehen die Wölfinnen zum 13. Mal in Folge im Viertelfinale des DFB-Pokals. Weiter geht es bereits am Mittwoch (19. November, 18.45 Uhr, live auf Disney+) in der UEFA Women’s Champions League gegen Manchester United in der Volkswagen Arena.