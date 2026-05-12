Souverän: Hohenlinden II krönt sich zum Meister

Die Reserve will nun ungeschlagen Meister werden. Dafür braucht der SV Hohenlinden II noch einen Punkt aus zwei Spielen.
Es ist vollbracht. Nach drei Jahren in der C-Klasse steigt der SV Hohenlinden II wieder in die B-Klasse auf. Durch den ungefährdeten 4:0-Erfolg bei der SG Pliening/Finsing III kann die Mannschaft des Trainerduos Robert Wimmer und Alex Abstreiter nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsränge verdrängt werden. „Die Jungs haben sich das absolut verdient. Wir sind aber noch nicht am Ende der Reise. Jetzt wollen wir ungeschlagen Meister werden“, fordert Abstreiter als Krönung den Titel.
Dazu braucht man noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Saisonspielen. Die Pflichtübung in Pliening fiel noch gnädig aus. „Unser Gegner hat eigentlich mit zwei Abwehrketten gespielt und einem Mann vorne und wollte nur einen Gegentreffer vermeiden. Das hat aber nicht geklappt“, analysierte Wimmer die taktischen Bestrebungen der Plieninger.
Diese wurden durch die Treffer von Alexander Finauer (17.), Moritz Wimmer (35. + 59.) und Raul Simian (75.) durchkreuzt. Für den Zusammenhalt in der Hohenlindener Mannschaft spricht auch die zwischenzeitliche Rückkehr von Christoph Wandinger aus dem Italien-Urlaub, nur für die Teilnahme an der Partie. „Aber solche Leute brauchst Du“, lobte Wimmer seinen Routinier für sein persönliches Engagement. Dafür bekam der Defensivakteur auch die interne Auszeichnung „Spieler des Tages“ und den üblichen Pokal.
Die anschließende Aufstiegsfeier im Vereinsheim am Postanger hinterließ dem Vernehmen nach einige Spuren bei den Akteuren und beim Trainerteam. Passend dazu kann nun beim 75-jährigen Vereinsjubiläum des SV Hohenlinden ab dem morgigen Mittwoch gleich weiter gefeiert werden.