Souverän: Hohenlinden II krönt sich zum Meister

So klatschen Aufsteiger ab: Zu seinem Treffer zum 0:2 wurde Hohenlindens (blau, re.) Moritz Wimmer von Ferdinand Winkler beglückwünscht. SG-Kapitän Philipp Zeidler, Paul Keil und Torwart Sascha Fürmann schwant Böses. – Foto: Christian Riedel

Die Reserve will nun ungeschlagen Meister werden. Dafür braucht der SV Hohenlinden II noch einen Punkt aus zwei Spielen.

Es ist vollbracht. Nach drei Jahren in der C-Klasse steigt der SV Hohenlinden II wieder in die B-Klasse auf. Durch den ungefährdeten 4:0-Erfolg bei der SG Pliening/Finsing III kann die Mannschaft des Trainerduos Robert Wimmer und Alex Abstreiter nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsränge verdrängt werden. „Die Jungs haben sich das absolut verdient. Wir sind aber noch nicht am Ende der Reise. Jetzt wollen wir ungeschlagen Meister werden“, fordert Abstreiter als Krönung den Titel.

Dazu braucht man noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Saisonspielen. Die Pflichtübung in Pliening fiel noch gnädig aus. „Unser Gegner hat eigentlich mit zwei Abwehrketten gespielt und einem Mann vorne und wollte nur einen Gegentreffer vermeiden. Das hat aber nicht geklappt“, analysierte Wimmer die taktischen Bestrebungen der Plieninger.