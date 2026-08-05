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Spielbericht
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Souverän gegen den Neuling
Nach dem Lucky-Punch in der Nachspielzeit am vergangenen Freitag in Babelsberg ging es für den FCC bereits am Dienstag gegen Aufsteiger RSV Eintracht 1949 weiter.
Die Partie begann der FCC zielstrebig und ließ die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Löder nahm abseitsverdächtig, aber nicht geahndet, eine Talabidi-Hereingabe runter und suchte den Abschluss. Die Gäste konnten aber klären (8.). Bereits eine Minute später aber war es so weit: Erneut bediente Talabidi die Offensive, diesmal in Person von Munser. Dieser schoss Gästekeeper Güldner durch die Beine – die Führung für den FCC! (9.) Die auf vier Positionen veränderte Elf von Trainer Marco Grote ließ nicht locker und zwang die Gäste immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau. Einen dieser Fehler hätte Löder bestrafen können, vielleicht sogar müssen, als er allerdings den Ball nicht richtig traf (17.). Als Burmeister 23 Meter vor dem Tor zum Schuss kam und zu hoch zielte, gab es Abstoß für die Gäste: Der Versuch kurz hinten raus zu spielen misslang, Munser schnappte sich in bester Löder-Manier die Kugel vom Gegner und traf bei hochsommerlichen Temperaturen eiskalt – bereits sein drittes Saisontor (30.)! Die Gastgeber dachten aber nicht daran, einen Gang zurück zu schalten! Eshele bediente Munser, Güldner verhinderte mit guter Parade den Hattrick des Youngsters (32.), der in der nächsten Aktion beinahe per Ecke aufgelegt hätte. Doch Löders Kopfball konnten die Gäste gerade noch auf der Linie klären (36.). Kurz vor der Pause dann eine Schrecksekunde, als Talabidi patzte und so Jupolli allein vor Liesegang auftauchte, doch die FCC-Nummer 1 blieb Herr der Situation (43.).
Zur Pause blieben Ajvazi und Doppelpacker Munser in der Kabine. Neu in der Partie waren Werner und Lankford. Letzterer sollte sich dann fulminant in der Partie anmelden: Einen Freistoß aus großer Distanz verwandelte er direkt – 3:0 für den FCC (47.). Als Löder auf der Außenbahn Hasenberg düpierte und scharf hereingab, verpasste Eshele nur knapp das 4:0 (53.). Im Anschluss drohte die Partie aufgrund des klaren Ergebnisses und einiger Auswechslungen ein wenig zu verflachen. Dann kam der FCC wieder, Burmeister bediente Lankford, der in die Mitte zu Werner ablegte, der wartete freundlich, bis der in dieser Situation etwas unglücklich postierte Schiedsrichter Platz machte und zog dann einfach ab – ein sehenswerter Treffer (67.)! Die Partie plätscherte nun vor sich hin. Die Gäste versuchten, zum Ehrentreffer zu kommen und der FCC unternahm nur noch das Nötigste. Es blieb beim 4:0. Trotz manch gefällig vorgetragener Angriffe und dem generell erkennbaren Willen, Fußball zu spielen, blieb der Aufsteiger die meiste Zeit harmlos. Die Möglichkeiten durch Jupolli kurz vor der Pause und Williams, der nach einer Ecke freistehend Liesegang nicht überwinden konnte (72.), seien hierbei nicht unerwähnt. Auf den FC Carl Zeiss wartet nun das Spiel der Spiele. Am Sonntag kommt es zum Derby.