Souverän gegen den Neuling

– Foto: Julius Schwalenberg

Die Partie begann der FCC zielstrebig und ließ die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte kommen. Löder nahm abseitsverdächtig, aber nicht geahndet, eine Talabidi-Hereingabe runter und suchte den Abschluss. Die Gäste konnten aber klären (8.). Bereits eine Minute später aber war es so weit: Erneut bediente Talabidi die Offensive, diesmal in Person von Munser. Dieser schoss Gästekeeper Güldner durch die Beine – die Führung für den FCC! (9.) Die auf vier Positionen veränderte Elf von Trainer Marco Grote ließ nicht locker und zwang die Gäste immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau. Einen dieser Fehler hätte Löder bestrafen können, vielleicht sogar müssen, als er allerdings den Ball nicht richtig traf (17.). Als Burmeister 23 Meter vor dem Tor zum Schuss kam und zu hoch zielte, gab es Abstoß für die Gäste: Der Versuch kurz hinten raus zu spielen misslang, Munser schnappte sich in bester Löder-Manier die Kugel vom Gegner und traf bei hochsommerlichen Temperaturen eiskalt – bereits sein drittes Saisontor (30.)! Die Gastgeber dachten aber nicht daran, einen Gang zurück zu schalten! Eshele bediente Munser, Güldner verhinderte mit guter Parade den Hattrick des Youngsters (32.), der in der nächsten Aktion beinahe per Ecke aufgelegt hätte. Doch Löders Kopfball konnten die Gäste gerade noch auf der Linie klären (36.). Kurz vor der Pause dann eine Schrecksekunde, als Talabidi patzte und so Jupolli allein vor Liesegang auftauchte, doch die FCC-Nummer 1 blieb Herr der Situation (43.).