»Souverän«: Alle Favoriten für die "Niederbayerische" qualifiziert

Viele spannende Begegnungen waren am vergangenen Wochenende zu beobachten. Sämtliche Favoritenteams, darunter Ruderting, Kirchberg, Frauenbiburg, Alburg und Geratskirchen, sicherten sich die Qualifikation für die Niederbayerische Hallenmeisterschaft, die am 17. Januar 2026 ausgetragen wird.

In der Hammergruppe gab es wenig Überraschungen. Gleich in der ersten Partie des Turniers trafen mit Ruderting und Kirchberg die beiden Favoriten aufeinander. Die Begegnung endete leistungsgerecht mit 1:1. In der Folge konnte keine andere Mannschaft den beiden Teams ernsthaft Paroli bieten, sodass sie am Ende punktgleich an der Tabellenspitze standen. Ruderting belegte aufgrund des besseren Torverhältnisses Rang eins. Enttäuschend verlief das Turnier hingegen für den Bezirksoberligisten aus Passau. Die Dreiflüssestädterinnen erzielten im gesamten Turnierverlauf lediglich zwei Tore und holten nur einen Punkt, wodurch sie auf den letzten Tabellenplatz abrutschten.

2. SV Kirchberg i. Wald (10 Punkte; 9:3 Tore)

3. TV Freyung (4 Punkte; 1:4 Tore)

4. DJK Eintracht Patriching (2 Punkte; 1:6 Tore)

5. 1. FC Passau (1 Punkt; 2:11 Tore)





Gerhard Kazimi (Trainer 1.FC Passau): „Wie zu erwarten war, sind mit Ruderting und Kirchberg, die verdienten Mannschaften in die nächste Runde eingezogen. Meine Mannschaft hat auf jeden Fall überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden und ist auch verdient in der Qualifikation gescheitert.“

Johanna Maier (Sportlicher Leiter FC Ruderting): „Das Turnier verlief wie erwartet und die Favoriten konnten sich durchsetzen. Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten, uns an die Gegebenheiten der Halle anzupassen. Anschließend spielten wir unsere Stärken jedoch souverän aus und brachten unsere Aufgabe erfolgreich zu Ende.“



Vorrunde Gruppe 2:

Auch in der zweiten Gruppe gab es wenig Überraschendes. Der Landesligist aus Alburg setzte sich souverän mit neun Punkten aus drei Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:0 durch und sicherte sich damit den ersten Platz. Geratskirchen schnappte sich das zweite Ticket für die nächste Runde. Deggendorf sichert sich zudem als zweitbester Gruppendritte, trotz offiziell weniger Punkte als Konkurrent Freyung (Gruppe 1), den Startplatz für die Hauptrunde. Da Freyung in einer Gruppe mit insgesamt fünf Mannschaften spielte, die Deggendorferinnen jedoch in einer Gruppe mit nur vier Teams, wird das Spiel des Drittplatzierten der Gruppe 1 (also Freyung) gegen den Letztplatzierten der Gruppe 1 (in diesem Fall Passau) in der Wertung nicht berücksichtigt. Freyung konnte das Spiel gegen den 1. FC Passau zwar mit 1:0 für sich entscheiden, die drei Punkte zählen am Ende jedoch nicht.







Endtabelle:

1. FC Alburg (9 Punkte; 14:0 Tore)

2. DJK SV Geratskirchen (4 Punkte; 3:4 Tore)

3. SpVgg GW Deggendorf (2 Punkte; 2:6 Tore)

4. SV Zinzenzell (1 Punkt; 2:11 Tore)



Vorrunde Gruppe 3:

Auch der Favorit Frauenbiburg wurde seiner Rolle gerecht und setzte sich konsequent durch. Ohne Punktverlust sicherte sich das Team den ersten Tabellenplatz. Der Bezirksligist Viechtach überzeugte mit einer starken Leistung und belegte Rang zwei vor dem FC Ergolding. Dieser qualifizierte sich jedoch als bester Gruppendritter ebenfalls für die Endrunde.





Endtabelle:

1. SV Frauenbiburg (12 Punkte; 13:1 Tore)

2. (SG) 1. FC Viechtach (7 Punkte; 6:5 Tore)

3. FC Ergolding (5 Punkte; 5:5 Tore)

4. FSV VfB Straubing (4 Punkte; 5:8 Tore)

5. (SG) FC Kirchberg/Taufkirchen (0 Punkte; 0:10 Tore)