Souverän aber torarm

Frühe Kontrolle, zwei Tore vor der Pause

Rot-Weiß übernahm vom Anpfiff weg die Kontrolle, drückte die Eichsfelder tief in ihre Hälfte und kam früh zu Abschlüssen. Nach Chancen von Mashigo, Durakov und einem Uzun-Kopfball stellte Artur Golubytskij (12.) auf 1:0: Wolfs 18-Meter-Schuss parierte Baumgarten noch stark, gegen Golubytskijs Nachschuss ins kurze Eck war er machtlos.

Die Hausherren meldeten sich zwischenzeitlich mit einem weiten Versuch aus gut 60 Metern, doch Torgefahr blieb Mangelware. Rot-Weiß blieb geduldig, fand gegen die enge Abwehrreihe zunehmend Lösungen und erhöhte noch vor der Trinkpause bei sommerlichen 28 Grad den Druck. Das 2:0 erzielte Laurenz Dehl (39.), der nach steilem Zuspiel im Strafraum frei stand und trocken ins lange Eck abschloss. Zur Pause wurde auf beiden Seiten gewechselt; bei RWE übergab Til Linus Schwarz nach seinem Comeback die Kapitänsbinde an Ben-Luca Moritz.

Baumgarten hält Arenshausen lange im Spiel – Wolf vom Punkt, Ugondu setzt den Schlusspunkt

Auch nach Wiederanpfiff blieb der FC RWE spielbestimmend. Abschlüsse von Durakov, Mashigo und Golubytskij entschärfte Arenshausens starker Keeper Baumgarten mehrfach, ehe Marco Wolf (67.) vom Punkt auf 3:0 stellte. Zuvor war Wolf im Zentrum nur noch per Foul zu stoppen. Klare Entscheidung: Elfmeter.

Frische Beine brachte ein Erfurter Dreifachwechsel in Minute 74 (Ugondu, Boboy, Soares), danach blieben wir am Drücker. Baumgarten parierte noch einmal stark gegen Ugondu (90.), doch die anschließende Ecke segelte scharf an den Fünfer. Obed Ugondu (90.) nickte wuchtig ein und besiegelte den 4:0-Endstand. Der gut aufgelegte Gästeblock sorgte für lautstarke Unterstützung und die Anlage in Arenshausen war top vorbereitet. Kompliment an den DJK SV: leidenschaftlicher Auftritt, fairer Gegner, disziplinierte Defensivarbeit über 90 Minuten.

Fazit: Pflicht erfüllt, Souveränität bewahrt: Die Elf von Fabian Gerber kontrollierte das Spiel von Beginn an, nutzte die Schlüsselmomente eiskalt und blieb bis zum Schluss gierig. Dank einer reifen, konzentrierten Vorstellung ziehen wir völlig verdient in Runde zwei ein.